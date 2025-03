Bologna in ansia, un big rischia un lungo stop? Oggi gli accertamenti

La sosta per le Nazionali ha lasciato un problema importante in casa rossoblù. Santiago Castro è rientrato ieri a Bologna dall’Argentina dopo la sosta per le Nazionali, ma con un problema fisico che preoccupa lo staff rossoblù. L’attaccante argentino, comunque squalificato per la prossima sfida contro il Venezia, verrà sottoposto ad accertamenti medici nelle prossime ore per valutare l’entità del “trauma contusivo diretto al piede destro” rimediato in ritiro con l’Argentina. L’ex Velez, alla prima chiamata delle Nazionale maggiore, si era fermato durante un allenamento alla vigilia della gara contro il Brasile.

Stop in Nazionale e riposo forzato

L’infortunio ha impedito a Castro di scendere in campo con l’Albiceleste: dopo la panchina nella prima gara, è stato tenuto a riposo contro il Brasile, partita poi vinta dall’Argentina per 4-1. Inoltre, il centravanti non ha completato la sessione di allenamento di lunedì, segnale che il problema potrebbe essere più serio del previsto. Il Bologna attende ora l’esito degli esami di Castro per capire quando il bomber argentino potrà effettivamente tornare a disposizione di Vincenzo Italiano.

Castro in dubbio per Bologna-Napoli: l’obiettivo è la Coppa Italia

L’assenza di Castro non cambia le scelte offensive di Italiano e del Bologna per la sfida contro il Venezia, visto che l’argentino è squalificato. Quel che preoccupa in casa rossoblù è soprattutto la condizione di Dallinga che starebbe combattendo una fastidiosa pubalgia e dunque non è al meglio. L’obiettivo sarebbe quello di recuperare Castro almeno per il big match contro il Napoli in campionato, ma c’è da capire prima l’entità del problema. È evidente che gli accertamenti disposti fanno pensare ad un infortunio più grave di una semplice contusione. Al momento, qualora non dovessero esserci problemi importanti al piede, l’ipotesi più concreta è vederlo nuovamente in campo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. In attesa degli esiti degli esami, il Bologna incrocia le dita per il suo bomber.