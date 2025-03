Bologna, l’esito degli esami di Castro e i tempi di recupero

Con un brevissimo comunicato stampa, il Bologna ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante argentino Santiago Castro che non ci sarà domani al Penzo alle 15 contro il Venezia. “Per i postumi del trauma contusivo diretto al piede destro, Santiago Castro svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati”.

Buone notizie per i felsinei e per Vincenzo Italiano che potrebbe rinunciare al classe 2004 in vista dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli con lo staff medico rossoblù che vorrà preservarlo soprattutto in vista del prossimo big match di campionato contro il Napoli.

L’annuncio di Italiano su Castro e il sostituto contro il Venezia

Nella consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico Vincenzo Italiano ha aggiornato sull’infortunio di Castro. “Castro ha preso questa botta al piede, era squalificato non sarà con noi, deve smaltire questa contusione ma nulla di particolare. Se si è tolto la maglia per togliersi la diffida? Non è una questione importantissima, sapevamo che poteva capitare che potesse spendere un fallo, ha fatto gol non ci ha pensato. Poi ha questa caviglia che non sarebbe comunque stato con noi a Venezia. Santi ha 20 anni, ne deve capire di cose, anche i prossimi anni eviterà questo genere di contusioni al piede. Lui per martedì? Per martedì ni, per la partita dopo speriamo di si. Dallinga domani sarà della partita, ha avuto una settimana in più per prepararsi, può darci una mano e avrà la possibilità di giocarsi le sue chance”.