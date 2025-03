Marquez, MotoGP ribaltata: coinvolto Valentino Rossi

Marc Marquez dominatore incontrastato della MotoGP e arriva il ribaltone che riguarda anche Valentino Rossi

Appuntamento negli Stati Uniti per capire se la MotoGp quest’anno avrà una storia da raccontare o sarà un lungo e monotono cammino verso un finale già scritto.

Il finale sul quale al momento sono tutti o quasi d’accordo è il trionfo di Marc Marquez. Approdato nella Ducati ufficiale, il campione spagnolo ha dato un saggio della sua superiorità portando a casa quattro vittorie su quattro gare (sprint comprese) e non dando mai la sensazione che il suo successo potesse essere messo in dubbio.

Ad Austin si inizierà a capire se davvero sarà un monologo e se qualcuno riuscirà quantomeno a rendere più complicata la vita all’otto volte campione del mondo. Qualcuno come Bagnaia, ad esempio, che finora con la Ducati 2025 non ha trovato il feeling giusto, ma che in passato ha dato sfoggio di qualità tali da poter impensierire Marquez. Intanto però lo spagnolo incassa l’approvazione di un altro collega che tira in ballo anche Valentino Rossi: ribaltata la MotoGP.

Marquez, Quartararo dimentica Rossi: “Marc è fantastico”

Ha vinto il Mondiale nel 2021, poi ha dovuto fare i conti con la crisi della Yamaha. Fabio Quartararo sta facendo da spettatore per la lotta al titolo e nell’attesa dà il suo giudizio sulla sempre ben presente rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi.

Nel corso di un’intervista a GP Racing, il francese ha spiegato di aver cambiato idea su Marquez: “Da bambino Rossi era il mio idolo, ma da quando sono qui ho capito chi è Marquez – le sue parole –. È un ragazzo fantastico, ha una voglia di vincere e una determinazione notevoli, come la sua volontà di tornare dopo anni di infortuni e difficoltà con la Honda“.

Una determinazione e una tenacia che lo hanno portato ora a guidare una Ducati ufficiale, la migliore moto in griglia, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Così Quartararo non può nascondere la sua stima per lo spagnolo: “Marquez è un pilota che tutti possiamo ammirare“. Una frase che certifica il ‘cambio’ di posizione del francese che è passato dall’avere Valentino Rossi come idolo d’infanzia ad elogiare Marc Marquez, due che in pista e fuori pista non sono certamente mai andati d’accordo.

Ora poi la rivalità tra loro è tornata ‘calda’ con lo spagnolo che può eguagliare il numero di mondiali vinti da Rossi. Un altro ribaltone dopo quello che ha portato Quartararo dalla parte di Marquez.