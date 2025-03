P&G con Fondazione MiCo26 lancia “Campioni Ogni Giorno”

Procter & Gamble (P&G), partner globale del Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 ed il programma Adaptive Winter Sports, ha presentato oggi a Milano “Campioni Ogni Giorno”, una serie di iniziative concrete, per promuovere e facilitare l’accesso allo sport dei giovani con disabilità in Italia, realizzato con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita sano e favorire l’inclusione e la socializzazione, contribuendo allo sviluppo del movimento Paralimpico nel nostro Paese.

P&G E SPORT: UN OBBIETTIVO CHIARO E FORTE

“La missione di P&G è chiara: migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. La perseguiamo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi ma anche con iniziative concrete di sostenibilità ambientale e sociale che coinvolgono l’ecosistema in cui operiamo, quindi partner commerciali e i nostri marchi – ha dichiarato Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di P&G in Italia. Sappiamo bene come lo sport sia un agente di inclusione e di crescita potentissimo per bambine e bambini ma per chi ha disabilità è molto di più: è un ‘ponte’ verso la vita, che aiuta a socializzare, conoscere il proprio corpo e a spingersi più in là, superando i propri limiti. Ancora oggi però molti bambini con disabilità affrontano ostacoli nella partecipazione alle attività motorie ed è per questo che iniziative come quelle intraprese con il programma ‘Campioni Ogni Giorno’, possono offrire un aiuto. Così come nel mondo dello sport, e in quello Paralimpico in particolare, la collaborazione e l’aiuto reciproco sono ingredienti imprescindibili per il successo degli atleti, così diventa cruciale costruire ‘sistemi virtuosi’ in cui si collabora insieme per un obiettivo comune”.

Tra le iniziative, una ricerca per verificare l’effettiva accessibilità allo sport in Italia, un’applicazione per localizzare associazioni e centri sportivi accessibili nella propria zona di interesse, il lavoro in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 per consentire l’adozione anche in Italia del toolkit educativo globale “I’mPOSSIBLE” sviluppato dal Comitato Paralimpico Internazionale. E ancora: progetti per rendere accessibili agli sciatori con disabilità motorie la maggior parte delle baite nelle località sciistiche protagoniste di Milano Cortina 20206, donazioni di ausili per praticare sport Paralimpici e contributi per sostenere le attività delle Federazioni sportive.

La presentazione di “Campioni Ogni Giorno” si è tenuta presso la sede della Fondazione Milano Cortina 2026 (Milano, Via della Boscaiola 26). Presenti in sala Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di Procter & Gamble Italia, Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, Francesco Morace, Presidente di Future Concept Lab, e Domenico De Maio, Education & Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026. All’incontro hanno partecipato con un messaggio di saluto anche Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, e Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano.

“Il programma ‘Campioni Ogni Giorno’ di Procter & Gamble è la prova che P&G, partner di lunga data dell’IPC, comprende e apprezza appieno il ruolo chiave che lo sport Paralimpico può svolgere nella creazione di un mondo più inclusivo. Il programma crea opportunità per tutti, non solo nello sport ma in tutti i settori della società. Siamo stati entusiasti di conoscere i progetti che P&G Italia ha previsto per Milano Cortina 2026, che mirano a promuovere l’accesso allo sport Paralimpico, aumentare la partecipazione e far progredire il Movimento Paralimpico nel Paese” – Mike Peters, CEO Comitato Paralimpico Internazionale.

“È importante unire le forze per garantire che ogni persona possa accedere alla pratica sportiva. Lo sport è un potente strumento di inclusione sociale, crescita personale e benessere fisico e mentale. Ogni individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, deve avere l’opportunità di partecipare a questa straordinaria esperienza, che promuove valori di solidarietà, rispetto e uguaglianza. Per questo siamo grati per il sostegno che aziende come Procter & Gamble in Italia stanno dando al movimento paralimpico. La loro dedizione nel supportare i ragazzi con disabilità non solo crea opportunità concrete per l’accesso allo sport lasciando una legacy importante sul territorio, ma contribuisce anche alla costruzione di una cultura inclusiva che si riflette positivamente sulla società. Iniziative come quelle messe in campo da P&G sono essenziali per fare in modo che la disabilità non rappresenti mai un ostacolo, ma affinché tutti possano essere nelle condizioni di poter esprimere le proprie potenzialità e raggiungere i propri obiettivi”, è quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano.

FONDAZIONE MILANO-CORTINA 2026: UN SOSTEGNO COSTANTE

“A nome del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, voglio esprimere la più profonda gratitudine a P&G per le straordinarie iniziative e per rendere lo sport Paralimpico più accessibile a tutte e tutti – ha dichiarato Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning and Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026. Un impegno che conferma la comunanza di valori tra il mondo dello sport e quello dell’impresa all’insegna della responsabilità sociale. Siamo inoltre grati ai grandi campioni che attraverso le loro testimonianze contribuiscono a far conoscere sempre di più, e sempre meglio, gli sport che saranno protagonisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

“Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano una straordinaria occasione di crescita per la nostra regione e contribuiranno ad aumentare l’attrattività e l’imprescindibile vocazione all’inclusione delle persone con disabilità. Realizzeremo interventi per lasciare in eredità anche infrastrutture di trasporto, impianti sportivi e alloggi per studenti. Ma oltre a questa eredità materiale siamo al lavoro per promuovere un’eredità immateriale che ci consenta di superare barriere culturali e condividere buone pratiche per l’accessibilità universale operando con la consueta alleanza tra pubblico e privato per far crescere l’intera comunità. Un traguardo che si raggiunge solo INSIEME. Grazie dunque alla Fondazione Milano Cortina 2026 e a P&G Italia che con l’iniziativa ‘Campioni Ogni Giorno’ testimonia il valore dell’autentica inclusione” ha dichiarato Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia.

I VOLTI DI “CAMPIONI OGNI GIORNO”. Ad amplificare i messaggi di “Campioni Ogni Giorno”, tre Ambassador d’eccezione: la pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli (10 medaglie tra Tokyo 2020 e Parigi 2024), la campionessa di pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida (2 medaglie a Pechino 2022) e Giuseppe Romele, atleta della Nazionale Paralimpica di Sci Nordico (1 medaglia a Pechino 2022). Ad accomunarli non sono solo i successi sportivi collezionati in tutto il mondo, ma anche e soprattutto la determinazione dentro e fuori le competizioni, dove si impegnano in prima linea a sostegno di iniziative e cause di uguaglianza e inclusione.

Gillette, che ha presentato da poco il nuovo Gillette Labs Edizione Oro dei Campioni, l’edizione speciale Gillette Labs in onore dei giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, rinnova il suo impegno per uno sport più accessibile e inclusivo con la creazione del progetto “La Neve Non Fa Distinzioni” dell’Associazione “Lo Spirito di Stella” e l’iconica sfida “Bomber vs King Winter Edition”.

Nella sera del 28 marzo, presso il Palasesto di Milano, i “Bomber” (sbarbati) capitanati da Christian Vieri contro i “King” (con barba) capitanati da Alessandro Cattelan, si sfideranno in una partita di curling, affiancati da 4 atleti della Nazionale italiana di Curling e Wheelchair-Curling in qualità di coach, più personaggi dello spettacolo e creator come giocatori.

Inoltre, Gillette ha scelto di sostenere l’Associazione “Lo Spirito di Stella” per la realizzazione di 15 giornate sulla neve in cui ragazzi con varie tipologie di disabilità avranno l’opportunità di sciare avvicinandosi agli sport invernali.

“Da sempre in Gillette crediamo nello sport come un catalizzatore di crescita e determinazione, capace di ispirare ogni individuo in modo positivo. Il nostro impegno si traduce in iniziative che portano questi valori nella vita reale, come l’evento Bomber vs King, che andrà in scena la sera del 28 marzo. Questo evento rappresenta al meglio la filosofia del nostro brand: celebrare talento, spirito di squadra e la capacità di abbattere ogni barriera attraverso la passione e l’impegno. Inoltre, siamo orgogliosi di concretizzare questa missione sostenendo il progetto ‘La Neve Non Fa Distinzioni’ dell’associazione Lo Spirito di Stella, contribuendo affinché sempre più persone possano avvicinarsi agli sport invernali e vivere esperienze che lasciano il segno” – Franco Boano, Italy Gillette Country Manager.