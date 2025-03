La Bundesliga elimina i raccattapalle? Tutta colpa di Germania-Italia

Il gol del 2-0 di Jamal Musiala durante la sfida di Nations League tra Germania e Italia è arrivato dagli sviluppi di calcio d’angolo: l’idea di battere immediatamente il corner è stata di un giovane raccattapalle, Noel, di 15 anni, protagonista a sorpresa del match del Signal Iduna Park. Il ragazzo che milita nell’Hombrucher SV ha potuto assistere da vicino ai suoi beniamini grazie al suo allenatore Thorben che ha gli ha organizzato una serata speciale, con lo stesso Noel grande tifoso del Borussia Dortmund.

La seconda rete subita dall’Italia è stata a dir poco goffa: mentre il portiere Gigio Donnarumma andava a protestare con l’arbitro e la retroguardia azzurra era distratta, è arrivato improvvisamente il lampo di genio del giovane raccattapalle…

Ai microfoni della BILD ha dichiarato: “Ho avuto un contatto visivo con Kimmich. Gli ho subito lanciato la palla. Poi l’ha calciato e Musiala ha segnato. Due o tre minuti dopo, mia madre e mio padre mi hanno scritto: ‘Sei in TV!’ Ero sotto shock, l’ho trovato totalmente irrealistico. Davvero fantastico!”. Dopo la partita ha avuto la possibilità di incontrare il capitano della Germania Joshua Kimmich con cui si è scattato una foto e gli ha firmato una palla dopo l’ottima idea avuto in occasione della seconda rete tedesca.

Un gol facile facile commentato in questo modo dallo stesso Musiala: “Sì, è stato decisamente il gol più semplice di tutta la mia carriera. Mai mi è capitato di segnarne uno così facile. L’intesa in quell’istante tra me e Kimmich è stata perfetta: non è stato complicato poi centrare la porta…”. Reazione diversa invece avuta dal capitano dell’Italia Donnarumma amareggiato per la rete subita nonostante la grande prova nel secondo tempo: “Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo…”.

La Germania copia l’Inghilterra: cambia il regolamento sul raccattapalle?

Quanto avvenuto durante Germania-Italia porterà la Bundesliga a cambiare il proprio regolamento a proposito dei raccattapalle che, così come avvenuto in passato, in Inghilterra, non potranno più passare il pallone ai giocatori e come rivelato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ciò che è capitato in Nations League non dovrà più succedere nei campionati professionistici.

Il nuovo compito dei raccattapalle, quindi, sarà, semplicemente, quello di recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco e appoggiarli sugli appositi cinesini con i calciatori stessi che li preleveranno senza alcun passaggio da parte dei ragazzini.