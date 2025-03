Schumacher, l’ammissione è devastante: tutto finito

Schumacher resta sempre un riferimento per la F1 e c’è un’ammissione che cambia le carte in tavola: così è tutto finito

L’uomo dei record, il simbolo della F1, la leggenda del motorsport. Michael Schumacher è questo ed altro ancora con i suoi tanti trionfi e i primati che ancora oggi resistono.

È lui, con Lewis Hamilton, il pilota con più titoli mondiali in bacheca (sette) ed è sempre lui l’unico ad aver vinto cinque campionati consecutivamente, tra l’altro con la stessa macchina. Si potrebbero snocciolare anche altri numeri sul Kaiser, il pilota ‘freddo’ della Germania che ha conquistato il cuore caldo dell’Italia o forse se n’è fatto travolgere.

Schumacher ha vinto tutto con la Ferrari e si è preso il cuore dei tifosi della Rossa, diventando leggenda che non tramonta neanche ora che da oltre 11 anni non si vede più in pubblico e non si hanno aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. L’incidente sugli sci del dicembre 2013 ne ha cambiato la vita e ha chiuso la sua storia con i motori, almeno pubblicamente.

Il suo nome però è sempre riferimento per la Formula 1 e aleggia anche in alcune recenti dichiarazioni di Sebastian Vettel. Il tedesco ha smesso anche lui di correre ed è stato raggiunto da Verstappen a quota quattro mondiali vinti consecutivamente. Ora l’olandese punta al quinto, eguagliando dunque Schumacher, e secondo Vettel ha tutto per farcela.

Schumacher, Vettel: “Verstappen lo raggiungerà”

Secondo Sebastian Vettel, Max Verstappen ha la possibilità di vincere il quinto titolo di fila, nonostante una Red Bull inferiore alla McLaren: “Potrebbe essere il suo titolo più difficile – ha affermato l’ex pilota Ferrari –. Sono abbastanza sicuro che possa farcela”.

Come detto, farcela significherebbe raggiungere Schumacher e privarlo di un altro record in solitaria. Intanto Vettel nel corso del suo intervento ha anche raccontato un retroscena su un altro primato ottenuto dal pilota Red Bull: “Sono stato in contatto con lui quando era sul punto di battere il record del maggior numero di vittorie consecutive nei GP. Io ero a quota nove – ha spiegato Vettel – e lui lo ha eguagliato. Gli ho detto: ‘Sei più bravo di me, sono sicuro che mi batterai’. Lui mi ha risposto di non esserne certo, ma poi ha vinto il decimo gran premio consecutivo“.

Ora ha un altro primato da poter raggiungere: forse il più difficile di sempre, ma anche quello che lo proietterebbe definitivamente nella storia della F1. Dopove c’è già da tempo Michael Schumacher.