Addio al campione: tragico destino

Tragico destino per il campione che ha visto spegnersi la sua vita in un incendio scoppiato in un hotel: indaga la polizia

Quando il destino ti volta le spalle, non puoi fare altro che arrendersi ad esso. Una tragedia che non ha spiegazioni, una morte assurda che lascia attoniti e travolti dal dolore.

Morire ad appena 25 anni, con la vita ancora tutta da godere. Morire all’interno di un incendio, con tuo padre che magari ti abbraccia per provare ad evitarti un dolore che sta togliendo la via anche a lui. È accaduto in Turchia, precisamente a Uludag, località sciistica del paese, all’interno di un hotel dove hanno perso la vita Berkin e Yahya Usta.

Padre e figlio, entrambi sportivi. Berkin aveva 25 anni ed era uno sciatore, sport iniziato seguendo l’esempio proprio di suo padre, anche lui in grado di arrivare in nazionale. Entrambi hanno perso la vita all’interno dell’hotel Kervansaray di Uludag a causa di un incendio. La struttura, in realtà, da gennaio non aveva il permesso di soggiorno e non si sa ancora il motivo per cui i due uomini fossero lì: sul fatto sta indagando la polizia locale e magari servirà per fare chiarezza ascoltare la testimonianza dei 12 dipendenti presenti al momento dell’incendio, tutti feriti anche se in maniera non grave.

Le fiamme sono divampate dal ristorante e sono arrivate fino ai piani alti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e l’incendio è stato domato in un paio di ore. Questo però non è stato sufficiente ad evitare la morte di Berkin Usta e suo padre.

Addio a Berkin Usta, il cordoglio del Comitato Olimpico

Grande dolore da parte degli sportivi turchi per la scomparsa di Berkin Usta e di suo padre Yahya. Il comitato olimpico turco ha voluto esprimere il proprio dispiacere con un comunicato in cui si esprimono le condoglianze a famiglia e amici.

“Con profondo dolore abbiamo appreso che il nostro sciatore nazionale Berkin Usta, che ha rappresentato il nostro Paese ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e al Festival olimpico giovanile europeo invernale di Erzurum 2017, e suo padre, l’ex sciatore nazionale Yahya Usta, sono scomparsi a causa di un incendio in un hotel a Uludag“, il comunicato del Comitato olimpico della Turchia.

Condoglianze alla famiglia e agli amici sono anche dal ministro dello sport turco: “Ho appreso con profondo dolore – il messaggio di Osman Askin Bak – che il nostro atleta nazionale Berkin Usta e suo padre Yahya Usta hanno perso la vita nell’incendio scoppiato nell’hotel di Uludag“.