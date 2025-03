Genoa, Vieira: “Non possiamo prendere un gol così

Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha commentato così il ko per 1-0 contro la Juventus a Torino: “Dal punto di vista difensiva era difficile chiedere di più. Gli undici in campo hanno fatto benissimo. Dovevamo fare di più a livello tecnico. Mi dispiace perchè oggi meritavamo almeno un punto“.

Sul gol di Yildiz?

“Non ho digerito il gol che abbiamo preso. Noi dovevamo essere più aggressivi, perchè eravamo 2 contro 1. Non si possono prendere gol così. questa partita farà crescere la squadra”.

Sui singoli

Su Malinovski: “Si è allenato soltanto una volta con la squadra ed era troppo farlo giocare dal primo minuto“.

Su Masini e Vasquez: “Vasquez è il capitano della nazionale messicana ed è un leader di questa squadra. Masini sta crescendo e gioca con grande fiducia. Lui è diventato un giocatore importante per noi ed è un ragazzo che lavora bene e non molla mai. Noi cerchiamo queste qualità da un giocatore“.

Masini può giocare più avanti? A centrocampo vi manca qualcosa tecnicamente: “Si è vero a centrocampo abbiamo tanti giocatori difensivi e che recuperano la palla. Adesso dobbiamo migliorare nelle scelte e cercare di più Pinamonti. Oggi i tre centrocampisti hanno fatto una gran lavoro“.

Su Venturino: “È un giovane con tantissime qualità. Oggi era davvero difficile per lui, perchè non era facile affrontare McKennie che è un giocatore fisico. Lui ha bisogno di giocare, perchè i giovani devono giocare per crescere“.

Ancora sulla partita e sulla Juve

Cosa vi manca in zona gol: “Possiamo creare di più. Il nostro primo pensiero deve essere quello di giocare in avanti. Dobbiamo e possiamo creare di più“.

Un ricordo sulla tua esperienza alla Juve? Thuram ricorda Vieira: “Conosco bene Thuram perché ho lavorato con lui al Nizza. Sta crescendo ed è uno dei centrocampisti più forti in Italia e in Europa. Ricordi? Bellissimi, sono stato solo un anno ma sono stato bene. Contento di aver visto Pessotto“.

Ti aspettavi questa Juve: “Ho studiato Tudor alla Lazio e al Marsiglia. Sono contento della nostra prestazione, ma rammaricato per non aver ottenuto un punto“.

Come ha visto la Juve di Motta: “Fa parte del nostro ruolo. Ha fatto benissimo al Bologna e ora ha fatto un passo indietro. Sono sicuro che lo rivedremo subito in panchina“.