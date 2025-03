Si sono concluse le prime due gare di questo sabato di Serie A: il Bologna vince 1-0 a Venezia, Como-Empoli termina 1-1.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Busio, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

La partita

Il Bologna vince 1-0 in casa del Venezia e conferma il quarto posto in classifica. La prima occasione è per Cambiaghi al 10′: prima prova a mettere una palla in mezzo, poi su una respinta prova la conclusione in porta che però viene parata da Radu. Quattro minuti ci prova anche Dallinga, ma il suo tentativo di prima non centra la porta. L’ultima occasione del primo tempo è per Beukema: il difensore ci prova di testa con la sfera che sorvola la traversa. I rossoblù la sbloccano al 49′: Cambiaghi serve Orsolini che si coordina al volo e batte Radu con un gran gol. Al 65′ Odgaard cerca il raddoppio ma Idzes respinge ed evita lo 0-2. Al 70′ ci prova Busio ma la sua conclusione non trova la porta. I felsinei resistono fino al 90′ e portano a casa tre punti fondamentali in ottica Champions League.

Le formazioni ufficiali di Como-Empoli

COMO (4-3-3): Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret; Da Cunha, Diao, Cutrone, Strefezza. Allenatore: Cesc Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Goglichidze, Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson, Gyasi; Cacace, Esposito; Kouame. All. D’Aversa.

La partita

1-1 tra Como e Venezia. Prima chance al 20′ per Goldaniga, che insacca di rete ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Al 27′ prima occasione per l’Empoli con Goglichidze: il difensore calcia in porta ma Kempf libera. Nel secondo tempo i padroni di casa alzano i giri del motore: ci prova prima Moreno, poi ancora Goldaniga, ma entrambe le occasioni non sono finalizzate. Al 51′ chance clamorosa per l’Empoli, Kouame salta Butez e tira in porta, la palla si stampa sul palo. Al 61′ va in vantaggio il Como: Vojvoda serve Douvikas che a tu per tu con Vasquez non sbaglia. TAl 75′ pareggio dei toscani, Kouame svetta sul secondo pallo e sigla l’1-1. Nel finale altra occasione per l’attaccante che però sciupa tutto. Nel finale espulso Fazzini. Finisce 1-1.