Juventus, Tudor: “Importante partire con una vittoria”

Igor Tudor, neo tecnico della Juventus, ha commentato così il successo all’esordio contro il Genoa:”La prima cosa che va notata è che abbiamo giocato contro una squadra seria come il Genoa. È stata una vittoria meritata. Era importante partire con una vittoria per tutti. Tanti hanno fatto una buona gare, questo è positivo. Ho notato che ci sono tanti margini di miglioramento, questo ci farà iniziare bene la settimana che sarà la prima al completo. Dobbiamo lavorare forte“.

Ha subito stravolto la Juve: “I giocatori hanno reagito bene. In squadra c’è un bel clima e tutti hanno voglia di lavorare. Bisogna lavorare con ogni persona è diverso, ma la chiave è quella di lavorare forte“.

Su Koopmeiners: “Va recuperato solo con il lavoro. È un ragazzo per bene che lavora tanto e ci tiene. Nico bene ed è uscito con i crampi anche Yildiz molto bene. Sono soddisfatto anche dei mediani. In difesa mi hanno dato fiducia. Mi piacerebbe andare forte per 90′ ma non si può in tre giorni“.

Juventus, Tudor sulla squadra

Sarà una Juve più verticale: “Il Genoa è una squadra che ti viene addosso con tanti giocatori. Noi dovevamo giocare sulla profondità.Ci sono cose da migliorare ma ci vuole il piacere di giocare, con obiettivi, con molti più giro palla. Poi il gioco si può migliorare e va trovato il coraggio per giocare il calcio che piace a me. Se si vuole giocare un certo calcio tu devi andare forte“.

Come hai trovato la squadra?

“Ho trovato bravi ragazzi. Io sono a disposizione per tutto e possono chiamarmi per qualsiasi cosa, sono a disposizione 24 ore su 24 7 giorni su 7. Poi in allenamento non deve volare una mosca e bisogna andare forte“.

Le sue emozioni: “Ho sentito i cori dei tifosi e sono stati emozionanti. Questo è stato importante per i tifosi. È stato bello, ma ero concentrato perchè era importante partire nel modo giusto“.

Sui singoli e i tifosi

Come mai fuori Kalulu: “Sono scelte. Io sono contento quando i calciatori vogliono mettermi in difficoltà. Poi siamo pagati per scegliere, a volte indovini e altre volte no. Poi con i cinque cambi puoi cambiare mezza squadra“.

Come mai non ha fatto i cinque cambi? Su Vlahovic: “Ho visto bene Vlahovic. Non mi è piaciuto troppo quando ha parlato troppo con l’arbitro, perché spreca energia. Aveva voglia e ha lottato tanto. Mi è piaciuto. Sui cambi? Ho sentito così. Spesso mi piace cambiare tutti, ma oggi ho deciso così“.

Sui tifosi: “Molto bello. Però più bella la vittoria. La vittoria è più bella di queste emozioni“.