Milan, Conceicao: “Dipendo dai risultati, non ho bisogno di rassicurazioni. Ho due obiettivi!”

Conferenza stampa pre Napoli-Milan per Sergio Conceicao, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “L’ideale era lavorare con tutto il gruppo ma non è stato possibile. I giocatori rimasti hanno fatto un lavoro diverso rispetto alle altre settimane. Napoli? Ho sfidato Antonio da calciatore, ci siamo affrontati tante volte. Vero, da allenatore è la prima volta. Partita difficile e importante per gli obiettivi che abbiamo, non dobbiamo nascondere i nostri obiettivi. E per quello è importante il risultato di domani. Abbiamo lavorato per vincere, conoscendo le qualità dell’avversario.

Un Napoli di qualità, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Con intensità, lucidità e con una punta che sa fare tanto bene la sponda e Raspadori che si mette dentro, McTominay pure. Lobotka che è il maestro del centrocampo. Sappiamo tutto a memoria, ci siamo preparati su questi principi e le loro qualità ma guardando alle nostre qualità. Siamo pronti per una buona gara, mi piace sfidare i migliori e il Napoli è una delle migliori squadre d’Italia”.

Ibrahimovic? “Lui non può giocare domani, è fuori (ride, ndr). Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo lavorato in un ambiente sano, buono e con tanta fame. Devo parlare di quel che riguarda i giocatori e nient’altro”.

Abraham? “Abbiamo lavorato con tutti. Sui principi della squadra, sui momenti del gioco. Abbiamo stimolato anche il talento, la qualità dei giocatori”.

Futuro al Milan e obiettivi: le dichiarazioni di Conceicao in conferenza stampa

“Non ho bisogno della fiducia. Lasciatemi dire una cosa: io devo lavorare, non ho questa debolezza di avere qualcuno che mi dia rassicurazioni. Non ne ho bisogno, dipendo dai risultati. Non sono un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che mi vuole bene. So che ho due obiettivi: Coppa Italia e il quarto posto. Più la Supercoppa che abbiamo vinto. Certo, c”è la delusione in Champions League. Ci siamo concentrati sul Napoli, poi penseremo alla Coppa Italia. Ci sono giocatori che in Nazionale hanno giocato due partite ma abbiamo uno staff che lavora molto bene”.

Walker? “Fa parte del gruppo, si è inserito molto bene. Ha tanta esperienza, dentro e fuori dal campo. Fino a ora ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto, è un professionista fantastico e spero continui così fino alla fine”.

Loftus-Cheek? “Può ricoprire più di una posizione. Giocatore importante, con numeri importanti come si è visto l’anno scorso. Ruben può fare il trequartista, giocare box-to-box, dipende dalla strategia della partita e dalle sue condizioni. Ora è a disposizione”.