Paura Ferrari, il sospetto fa tremare: coinvolti Leclerc e Hamilton

Il Mondiale della Rossa è iniziato molto male, in particolar modo dopo la doppia squalifica avvenuta nel GP della Cina

L’entusiasmo in casa Ferrari era alle stelle fino a qualche settimana fa. L’arrivo di Lewis Hamilton aveva acceso ancora di più la passione tra i tifosi della Rossa, ma sono bastate due gare a far scendere gran parte dell’entusiasmo.

Appena 17 punti dopo due GP e già da registrare un -61 dalla McLaren. La doppia squalifica in Cina è stata una mazzata da digerire, sia per i tifosi che naturalmente per Scuderia e piloti che si sono ritrovati a fine corsa ad aver girato senza possibilità di punti.

Ferrari, sentenza netta: c’è questo sospetto

Se il buongiorno si vede dal mattino, a Maranello è ancora buio pesto ma c’è chi da fuori non è sicuro che sarà questo l’andazzo della Ferrari. Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, ha dichiarato: “Ho il sospetto che la Ferrari sarà la nostra rivale più tosta, per via della loro coppia di piloti. Ma ad essere onesti, prendiamo tutti sul serio. George Russell sta facendo un lavoro fantastico in Mercedes e penso che Andrea Kimi Antonelli non potrà che diventare sempre più forte”.

“La Red Bull è in difficoltà per la situazione dei piloti e la Ferrari può aspettarsi di avere Lewis e Charles nelle posizioni di testa in ogni fine settimana“. Insomma, le prime gare hanno già dato qualche verdetto ma tutto ciò non condiziona la visione in casa McLaren.

Si è unito anche il team principal Andrea Stella per parlare di questi argomenti: “Le cose sembrano piuttosto buone, ma il vantaggio che abbiamo è di uno o due decimi al giro. E non è molto. Dobbiamo continuare a migliorare la vettura. Queste sono distrazioni che non prendiamo sul serio”. Il prossimo appuntamento della stagione sarà in Giappone dove andrà in scena il terzo Gran Premio.