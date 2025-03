Pazzesco Sinner, il video mostra tutto: tifosi increduli

Il video mostra Jannik Sinner in una versione insolita: i tifosi questa volta restano increduli, lo ha fatto davvero

La curiosità regna sovrana: cosa sta facendo Jannik Sinner ora che il tennis non può far parte della sua vita? Un interrogativo che scatena i tifosi: costretto ad uno stop forzato per la sospensione di tre mesi, il campione altoatesino non può neanche allenarsi in modo ufficiale ed allora come trascorre le giornate.

Certo, gli allenamenti – soprattutto in palestra – non sono stati messi in pausa, ma sicuramente Sinner ha molto più tempo libero di quanto è impegnato in giro per il mondo nel circuito ATP. Ora che fino a maggio non ha tornei da disputare, il numero 1 al mondo può dedicare anche un po’ di tempo a sé stesso ed è proprio quello che ha fatto negli ultimi giorni, concedendosi una giornata diversa dal solito.

Ad immortalare Sinner alle prese con un ‘nuovo sport’ video e foto pubblicate sui social e che hanno reso impossibile tenere nascosto quanto fatto. Una vecchia passione che torna a galla, tre amici con cui condividere del tempo per sentire l’ebbrezza della velocità.

Sinner sui kart: sorpresa a Busca

È il piccolo Comune di Busca ad aver ospitato Jannik Sinner sul circuito di kart del paese. Il numero 1 del tennis mondiale ha deciso di indossare il casco e sfidare alcuni amici sulla pista cittadina.

Con lui, come testimoniato dalle foto pubblicate sul profilo Instagram del circuito internazionale di Busca, anche l’ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, attualmente pilota Ferrari nel Mondiale Endurance. Con loro anche un altro pilota del Cavallino Rampante Alessandro PIer Guidi e il ciclista Giulio Ciccone. I quattro hanno sfrecciato sulla pista di Busca al volante dei kart messi a disposizione dalla struttura e Sinner ha potuto godersi la giornata, unendo il divertimento alla passione per la velocità e i motori.

Non è la prima volta che i quattro passano del tempo insieme. A Capodanno, infatti, hanno trascorso il cenone insieme, con la compagnia di altri amici, a Montecarlo, come poi testimoniato sui social. Anche questa rimpatriata, organizzata da Giovinazzi grazie all’amicizia con chi gestisce l’impianto, ha avuto successo ed è stata l’occasione per Sinner di staccare un po’ la spina. Ancora qualche settimana senza impegni professionale per il tennista che è pronto a tornare in campo per riprendere la marcia trionfale degli ultimi mesi.