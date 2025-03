Pisa vicino al sogno: accoglienza speciale per i giocatori

Il Pisa si avvicina al sogno Serie A e il successo contro il Cosenza di oggi ha permesso ai nerazzurri di posizionare un altro mattone pesantissimo. Ora i punti di vantaggio sullo Spezia sono otto e questa sera i tifosi attenderanno il rientro dei propri beniamini all’aeroporto Galileo Galilei.

Le parole di Inzaghi in conferenza

Inzaghi ha parlato così in conferenza: “Dopo il risultato dello Spezia era fondamentale vincere e la partita si è messa anche meglio di quanto ci aspettassimo. Le sconfitte dell’andata su determinati campi ci hanno fatto crescere e oggi la squadra ha dimostrato maturità. Ma non abbiamo ancora fatto nulla. È in questi momenti che bisogna tenere i piedi per terra. I miei giocatori sono consapevoli e concentrati, non si faranno esaltare. A loro vanno i complimenti, così come alla società, che ci ha messo a disposizione un gruppo di uomini veri. Sono molto contento per l’esordio di Castellini, ma stiamo facendo così bene che alcuni ragazzi sono rimasti fuori anche ingiustamente. Questo è il nostro punto di forza: un gruppo straordinario, unito, dove tutti si fanno trovare pronti. Con due uomini in più abbiamo controllato senza correre rischi. Ho cambiato i diffidati proprio per non rischiare in vista di sabato, quando ci aspetta un’altra sfida importante”.

“Tramoni ha avuto un piccolo indurimento, speriamo non sia nulla di grave. Recupereremo Morutan, ma comunque abbiamo valide alternative”.

Sulla classifica Inzaghi ha dichiarato: “Abbiamo il compito più difficile adesso. Siamo lì, in alto, ma più il traguardo si avvicina, più dobbiamo andare avanti a testa bassa. La squadra ha imparato dal passato e questo oggi si è visto. Continuiamo così, una partita alla volta”.

Le parole di Angori riprese dai colleghi di SestaPorta: “E’ stata una settimana intensa per me perché ho fatto anche l’esordio in under 24. oggi era importantissimo vincere in virtù dei risultati delle altre squadre. Anche se non mi è stato attribuito il gol sono felice perché la partita aveva preso un binario molto positivo. Nel secondo tempo abbiamo gestito senza forzare per svariate ragioni, è stato meglio così. Cerco sempre di migliorarmi negli allenamenti, mi alleno tantissimo sulle punizioni, è un gesto che cerco di imparare da Miguel Veloso che mi fa fare proprio il gesto con il quale calcio le punizioni. Dobbiamo ancora guardare partita dopo partita, la Serie B è un campionato difficile e nessuna squadra è mai favorita. Sabato dovremo fare un’altra grande partita come oggi”.

Nel post-partita ha parlato anche Castellini: “Sono veramente contento perché oltre all’esordio c’è stata la vittoria. Sono entrato in un risultato ben largo per noi, mi farò trovare pronto per le prossime partite. Più del singolo ora conta un unico obiettivo, quello della Serie A. La fiducia la sento, il mister l’ho già avuto a Brescia e mi conosce bene, sa benissimo che può contare su di me, questo è l’importante, lavorare duro fa vedere i risultati. Mi sono ambientato bene e sono felice qui”.

