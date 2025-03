Schumacher, drammatico aggiornamento: spunta la verità

Ci sono novità sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1, sette volte campione del mondo tra Benetton e Ferrari

Le imprese di Michael Schumacher sono destinate a rimanere per sempre nella mente degli appassionati. Il pilota tedesco è stato protagonista di imprese eroiche come per esempio i sette mondiali vinti in Formula 1, record fin quei pareggiato solo da Lewis Hamilton.

Dopo le due vittorie in Benetton, Schumi si è trasferito alla Ferrari dove ha aperto un ciclo di vittoria clamoroso ovvero cinque successi consecutivi, prima che Verstappen potrebbe agguantare quest’anno anche se in realtà, per quanto visto fin qui, sembra più difficile del previsto per la Red Bull.

Dramma Schumacher, ora è ufficiale

La vita di Schumacher è purtroppo cambiata totalmente dal 29 dicembre 2013 quando sulle nei francesi di Meribel, l’ex pilota è stato protagonista di un tragico incidente. Da quel giorno Schumi è sotto stretta osservazione e viene infatti seguito da un team di medici nelle sua casa a Ginevra.



Recentemente c’è stato un aggiornamento sulle sue condizioni. Secondo Felix Gorner, giornalista tedesco vicino a Schumacher, il sette volte campione iridato “non riesce più a comunicare verbalmente. È una persona bisognosa di cure – spiega Gorner – dipendente da chi si prende cura di lui, che non riesce più a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste”.

Naturalmente le visite sono limitate alla famiglia: “C’è una cerchia di massimo 20 persone a cui è consentito avvicinarsi a lui. Secondo me è la strada giusta perchè la famiglia sta agendo nel suo interesse, è sempre stata totalmente protettiva nei confronti della sua vita privata e questo non cambierà”.