Ultim’ora Sinner, notizia ufficiale: bomba sull’ATP

Jannik Sinner continua a dominare il 2025. Nonostante la squalifica di tre mesi concordata con la WADA che lo terrà fuori fino al 4 maggio, il campione altoatesino resta saldamente in vetta al ranking ATP.

La sua unica apparizione stagionale, culminata con la vittoria agli Australian Open, gli è bastata per mantenere il primato sia nella classifica mondiale sia nella ATP Race. Un segnale inequivocabile della sua forza e della continuità che ha saputo costruire nelle ultime due stagioni. L’eliminazione precoce di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev dal Miami Open ha rappresentato un’ottima notizia per il 22enne azzurro: i due principali inseguitori nella corsa al numero uno non sono riusciti ad approfittare dell’assenza di Sinner, confermando quanto sia difficile anche solo avvicinarsi ai suoi numeri.

Al momento, nessuno dei big rimasti in corsa in Florida può impensierirlo concretamente nel breve periodo. L’aritmetica dice che Jannik tornerà in campo per gli Internazionali d’Italia, in programma a maggio, ancora da numero uno del mondo, a meno di cataclismi sportivi. Un’ulteriore conferma di quanto il suo inizio di stagione sia stato dominante, e quanto sia rispettato anche in sua assenza. Alle sue spalle, però, un nome pesante si sta avvicinando: Novak Djokovic. Il serbo, ancora in corsa a Miami, potrebbe presto insediarsi al secondo posto nella Race.

ATP Race, Djokovic insidia Sinner

Il talento di San Candido continua a guidare l’ATP Race 2025, la classifica che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti nella stagione in corso. Nonostante abbia giocato un solo torneo, il trionfo agli Australian Open, il fuoriclasse azzurro si trova al comando con 2.000 punti, frutto dello straordinario percorso sul cemento di Melbourne. Il suo vantaggio è ancora ampio, soprattutto dopo le eliminazioni di Carlos Alcaraz (1.410 punti) e Alexander Zverev (1.665 punti) dal Masters 1000 di Miami. La notizia importante è che nessuno potrà superarlo almeno fino al torneo di Montecarlo (7-13 aprile), e il suo primato potrebbe essere blindato anche in quella fase.

Sinner ha ancora un discreto margine da gestire, e potrà tornare in campo direttamente agli Internazionali d’Italia con la possibilità concreta di essere ancora il numero uno nella Race. L’unico giocatore che potrebbe avvicinarsi pericolosamente è Novak Djokovic, attualmente a quota 1.060 punti. Se il serbo dovesse vincere a Miami, balzerebbe a 1.850, portandosi a sole 150 lunghezze da Sinner. Sarebbe il nuovo numero 2 della Race, ma comunque alle spalle dell’azzurro, che continua a dettare il ritmo della stagione pur rimanendo lontano dai campi.