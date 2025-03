Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali: Italiano nella trappola del Penzo

Il Bologna di scena allo Stadio Penso di Venezia per continuare a coltivare il sogno dell’accesso alla prossima Champions League oltre che per provare a mettere altra pressione alla Juventus, impegnata alle 18 contro il Genoa nella prima di Igor Tudor in panchina.

Una partita da non sottovalutare nonostante il penultimo posto in classifica dei rivali: il Venezia arriva da quattro pareggi consecutivi ottenuti contro Lazio, Atalanta, Como e Napoli. Torna dal primo minuto Gaetano Oristanio da un lato, dall’altro Dallinga sostituisce Castro. Ecco le scelte dei due allenatori per il match delle 15.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Busio, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano