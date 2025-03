Juve, Tudor in versione raccattapalle: che assist per il gol di Yildiz!

La Juventus è tornata a vincere in Serie A: battuto il Genoa 1-0 grazie al gol di Yildiz che ha permesso ai bianconeri di ritrovare i tre punti… la cura Tudor funziona?

L’allenatore bianconero è stato il grande protagonista della rete che è valsa i tre punti: sugli sviluppi di una rimessa laterale eseguita con velocità, grazie al passaggio del pallone a Teun Koopmeiners, il numero 10 della Juventus è arrivato nell’area di rigore del Genoa e, dopo aver superato De Winter, ha superato Leali con una conclusione incrociata sul secondo palo.

Un inizio importante per gli uomini di Igor Tudor, grande protagonista nel primo gol bianconero con una giocata da raccattapalle per velocizzare la ripreso del gioco: così è nata la rete del vantaggio! A fine partita, l’allenatore croato ha commentato ai microfoni di DAZN quanto accaduto: “Rimessa laterale preparata? No, è venuta così”.

Assist Tudor: giocata da raccattapalle per l’allenatore della Juventus

Giocatore, vice-allenatore e ora finalmente tecnico della Prima Squadra: un buon inizio per la Vecchia Signora con tre punti importanti dopo le recenti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e, soprattutto, messaggio indiretto mandato al Bologna che nel pomeriggio ha superato al Penzo il Venezia grazie alla rete di Orsolini. A 8 giornate dal termine del campionato, la Juventus è attualmente al quinto posto in classifica proprio alle spalle dei rossoblù distanti una sola lunghezza.

Lo stesso Tudor si è mostrato entusiasta a fine partita: “Sono molto soddisfatto, il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene. Il nostro momento non era dei migliori, l’entusiasmo c’era ma in tre giorni di allenamento non si può pretendere tanto. Uno è abituato ad uno stile diverso, bisogna adattarsi. Sono felice perché i ragazzi hanno dato tutto, partita strameritata e siamo contenti per i tifosi, ci abbiamo messo il cuore”.