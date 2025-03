Monza, incubo finito per Izzo dopo 10 anni: Nesta, “Non so come ha fatto”

Qualche giorno fa, il difensore del Monza, Armando Izzo è stato ufficialmente dichiarato non colpevole dalla Corte d’Appello perché “il fatto non sussiste”: dopo dieci anni, la fine di un incubo, con il difensore campano assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso.

“La mia reazione alla sentenza è stato un urlo liberatorio, di felicità. Posso dire che la mia vita inizia adesso. E’ stata molto dura perché dopo aver sognato in grande è scoppiato questo caso per il quale si parlava anche di quattro/cinque anni di carcere. E’ una cosa che mi ha segnato perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo livello, ma adesso mi metto tutto alle spalle. Ringrazio mia madre, mia moglie e i miei figli che in questi anni mi sono sempre stati vicini. Adesso sono rinato. E contento di vestire la maglia del Monza e di lottare ogni settimana”, le sue parole al TG1.

Armando Izzo assolto: le parole di Nesta prima del Cagliari e i numeri con il Monza

In questa stagione il centrale campano ha giocato con continuità (26 presenze in A, ndr.) sia con Alessandro Nesta che con Salvatore Bocchetti e si è tolto due grandi soddisfazioni, giocando le ultime tre partite contro Torino, Inter e Parma con la fascia da capitano al braccio, e contro i ducali è arrivato anche la sua prima gioia stagionale: un gol che ha evitato l’ennesimo sconfitta al Monza.

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta in conferenza stampa, ha commentato la situazione legata ad Armando Izzo. “Solo Izzo poteva continuare a giocare nella sua situazione, ha lavorato come pochi e si è dimostrato un grandissimo ragazzo, non so come ha fatto con tutto quel peso addosso”.