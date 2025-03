Cagliari, cinico ritorno al successo: questi tre punti pesano. 3-0 al Monza nel lunch match

Mancava dal 9 febbraio la vittoria al Cagliari. I sardi hanno ritrovato i tre punti nel lunch match odierno, battendo 3-0 un Monza sempre più vicino alla retrocessione in Serie B (per i brianzoli manca ormai solamente la condanna dell’aritmetica). La formazione di Davide Nicola lotta e combatte, vincendo una partita davvero importante e salendo così a 29 punti in classifica, staccando così il Lecce di quattro lunghezze in attesa del Parma (+ 6 comunque sul terzultimo posto occupato dall’Empoli).

Tre punti che pesano

Timbrano il successo cagliaritano due gol davvero costruiti molto bene dal punto di vista tecnico: al 49′ Viola deposita alle spalle di Turati un colpo di testa impeccabile sul cross molto preciso di Augello. Al 73′ ci pensa Gianluca Gaetano a pennellare un calcio di punizione pregevole: la sigla del raddoppio taglia le gambe definitivamente ai lombardi, che nella prima frazione ci avevano comunque provato.

Il nervosismo ospite porta a qualche scaramuccia in mezzo al campo, ma Nicola cerca di sedare gli animi calmando i suoi (la sostituzione di Piccoli dopo un piccolo parapiglia ne è una lampante dimostrazione, ndr). Nel finale, all’interno del secondo minuto di recupero, Zito Luvumbo sigla il tris dopo una bella sponda di Pavoletti e il successivo filtrante di Gaetano.

Fiducia sarda per il rush finale

Erano state ben 3 nelle ultime 4 le sconfitte del Cagliari, che era piombato in acque oltremodo pericolose. La conquista della vittoria odierna riporta un po’ il sereno nella testa della squadra di Nicola. Il calendario prevede ora la trasferta di Empoli che ha il sapore dello spareggio (fondamentale non perdere per i rossoblu, ndr). Poi sarà la volta della trasferta di San Siro, prima dei confronti con Fiorentina, Verona, Udinese e Como. Gli ultimi due impegni saranno con Venezia e Napoli.