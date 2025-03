Hamilton-Leclerc, è già finita: la Ferrari ha un nuovo pilota

Per la Ferrari un nuovo pilota è pronto al debutto al volante: la coppia Hamilton e Leclerc già si ‘separa’, cosa è successo

Un inizio di stagione da incubo, la vittoria della Sprint in Cina soltanto come illusione. La gara della domenica ha riportato tutti con i piedi per terra, anzi forse anche più sotto.

È sprofondata la Ferrari, colpita dalla doppia squalifica cinese e da una monoposto che non sembra essere in linea con le ambizioni di tutto il popolo rosso. Doveva essere l’anno del riscatto, l’anno in cui finalmente riportare il titolo a Maranello, si sta rivelando l’anno della delusione, nonostante il grande entusiasmo generato dall’arrivo di Lewis Hamilton.

Un arrivo salutato da bagni di folla oceanica, ma senza finora grandi risultati. Ha deluso la Ferrari, anche se a Maranello sono convinti che il riscatto arriverà prima di quanto si creda e che la McLaren non sia poi così lontana come appare. Intanto però la programmazione va avanti e in Bahrein è pronto il cambio di pilota con Leclerc che non parteciperà alla prima sessione di prove libere.

Ferrari, Leclerc sostituito: in Bahrein debutta Beganovic

Come previsto dal regolamento della Formula 1, che prevede che ogni pilota debba cedere il suo posto ad un pilota giovane (con meno di due presenze in F1), Leclerc nella prima sessione di prove libere in Bahrein guarderà dai box le autore sfrecciare sul tracciato. Al suo posto ci sarà Dino Beganovic, pilota della Ferrari Driver Academy.

L’appuntamento per il giovane pilota è quindi per venerdì 11 aprile, primo giorno del quarto weekend di gara. Il prossimo fine settimana il mondiale farà tappa in Giappone, con la Ferrari che spera nel riscatto, poi ci sarà l’immediato trasferimento in Bahrain con Leclerc che inizierà però un giorno più tardi, lasciando spazio al 21enne.

Beganovic è il quinto pilota dell’Academy Ferrari a debuttare al volante di una Formula 1: prima di lui ci sono stati i fratelli Leclerc, quindi Robert Schwartzman e Oliver Bearman. Beganovic non sarà però il primo pilota svedese al volante di una rossa: prima di lui c’è stato Stefan Johansson, pilota Ferrari nelle stagioni 1985 e 1986: trentuno le gare disputate con il Cavallino Rampante con sei podi all’attivo.

Ora toccherà al 21enne che avrà l’occasione di provare l’emozione di mettersi al volante di un bolide di F1 e farlo in un contesto ufficiale come quello delle libere di un GP. Poi però toccherà a Leclerc lanciare la sfida alle McLaren e provare a cancellare i primi due deludenti weekend del 2025.