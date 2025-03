Inter-Udinese: le formazioni ufficiali. Le scelte di Inzaghi e Runjaic

Occasione di allungo momentaneo sul Napoli (impegnato qualche ora dopo al Maradona contro il Milan) per l’Inter di Simone Inzgahi. Sarà una gara molto complicata quella di oggi contro l’Udinese, perché I bianconeri invece non vincono da quasi un mese e vogliono reagire. Già all’andata misero in grande difficoltà l’Inter, che vinse solo 2-3 al Bluenergy Stadium di Udine. I nerazzurri devono fare i conti con le assenze soprattutto in attacco dove non ci sono né Taremi né Lautaro e quindi il tecnico nerazzurro ha scelte sostanzialmente obbligate.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.