Inter, un altro attaccante out per l’Udinese

La notizia arriva a pochi minuti dall’inizio della gara valida per la trentesima giornata di Serie A. L’Inter e Simone Inzaghi dovranno fare i conti con l’assenza di Mehdi Taremi per la gara contro l’Udinese, in programma alle 18 a San Siro. L’attaccante iraniano non ha pace. Dopo aver siglato un gran gol in Nazionale durante la pausa ha accusato un problema fisico che lo costringerà fuori anche quest’oggi. Una stagione davvero sfortunata per l’attaccante ex Porto che era arrivato all’Inter con tante speranze e la sensazione di poter essere una grande riserva della coppia titolare Lautaro-Thuram.

Taremi out contro l’Udinese

Coppia che, peraltro, non sarà presente nell’11 titolare contro l’Udinese. Infatti, Simone Inzgahi dovrà fare a meno oltre di Taremi anche di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro era uscito malconcio dalla gara vinta a Bergamo contro l’Atalanta prima della sosta. Dopodiché aveva risposto alla chiamata della Nazionale argentina, salvo poi dover tornare a Milano. Infatti, l’attaccante di Bahia Blanca aveva accusato un affaticamento muscolare che si è rivelato poi una lesione.

Il recupero

Taremi verrà dunque valutato nelle prossime ore per capire l’entità di questo affaticamento muscolare. Difficile fare previsioni in questo momento. La sensazione è che oltre a saltare la gara di oggi, il calciatore ex Porto dovrà saltare anche il derby d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. L’obiettivo per lo staff medico e atletico dell’Inter è sicuramente quello di riavere Taremi per la gara d’andata contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. L’attaccante della Nazionale iraniana spera di poter dare il proprio contributo in questo finale di stagione. E magari avere la possibilità di riscattare con qualche rete pesante in ottica vittoria dei trofei.