Napoli, Manna: “Conte resta a Napoli? Ha un contratto…”

Giovanni Manna ha parlato a DAZN pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan, il big match della 30^ giornata. Il direttore sportivo della formazione partenopea ha parlato soprattutto del futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, in queste ultime due settimane è stato al centro delle chiacchiere di mercato, accostato a Juventus e Milan. L’ex dirigente della Juventus, però, ha voluto spegnere il discorso sul futuro, ribadendo il legame tra la società napoletana e l’allenatore leccese.

Manna chiude ad un addio di Conte

Manna, incalzato sul discorso del futuro di Conte, ha risposto così: “Conte a ancora due anni di contratto. Abbiamo iniziato un percorso. Ma siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso è superfluo. Speriamo di poter continuare senza problemi”. Una risposta che chiude ad ogni discorso a stagione in corso, ma non chiude completamente per quel che accadrà nelle prossime settimane.

La corsa scudetto

Nelle parole del dirigente ex Juventus ha influito sicuramente anche il momento in cui si trova la società partenopea. Il Napoli, questa sera contro il Milan, deve vincere per tenere aperta la corsa scudetto. E soprattutto deve vincere per provare a crederci ancora. In caso contrario i nerazzurri voleranno a + 6 e sarà molto complicato. Manna ha risposo così sul campionato: “L’Inter è una squadra forte, noi dobbiamo essere concentrati solo su questa partita. Se ci focalizziamo sugli altri è un problema“.

Poi il DS ha parlato del rientro in formazione di Neres: “David è un calciatore importante, con caratteristiche fondamentali che sono quelle di saltare l’uomo. Per noi è un valore aggiunto, speriamo sia al cento per cento e che ci possa dare una mano“.

Manna ha eluso anche la domanda sulla situazione della trattativa del rinnovo di Anguissa con il Napoli: “Ripeto, siamo concentrati su oggi, Frank ha altri due anni di opzione. In questo momento non è argomento di discussione, ne parleremo a fine campionato. Il nostro obiettivo è la Champions League, restiamo tranquilli“.