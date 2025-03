Napoli-Milan: ecco le scelte ufficiali di Conceição e Conte. Sorpresa nel Napoli!

Il Napoli deve rispondere all’Inter, che ha allungato vincendo in casa contro l’Udinese e anche il Milan a modo suo deve rispondere ai nerazzurri prossimi avversari in Coppa Italia. Antonio Conte, proprio ieri, ha ammesso di credere allo Scudetto, mentre, il Milan deve rispondere alle vittorie di Bologna, Juventus, Roma e Fiorentina in ottica rimonta Champions League.

Gli undici di Napoli e Milan

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bondo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Joao Felix; Abraham. All. Conceiçao.

Da segnalare le assenze di Loftus-Cheek nel Milan per via di una forte attacco di appendicite. Fuori invece McTominay nel Napoli a causa di una sindrome influenza.