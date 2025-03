Milan, Ibrahimovic scherza: “Io assente? Colpa dei capelli…”. E poi attacca: “Su di noi, falsità”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall’incontro tra il suo Milan e il Napoli. L’ex fuoriclasse ha spiegato la sua prolungata assenza dalle scene rossonere. Durante l’intervista con DAZN, Ibrahimovic ha svelato alcuni dettagli sulla sua recente malattia: “La verità è che sono stato male, perché ho tagliato i capelli (scherza ndr). Ho preso un virus, perso anche tre chili ma adesso sto meglio e sono presente“. Le sue parole, cariche di ironia, hanno però messo in evidenza anche un lato più umano del campione, sempre pronto a scherzare anche nei momenti difficili.

Il ruolo di Ibrahimovic al Milan e il rapporto con la dirigenza

L’ex centravanti ha poi approfondito il suo ruolo all’interno del club, confermando il suo impegno a 360 gradi: “Sono qua per aiutare tutti quanti, in campo e fuori come prima. Presente e futuro“. A Ibrahimovic è stato anche chiesto dell’importanza della figura del direttore sportivo. Una posizione su cui il Milan sta conducendo un casting attraverso diversi profili sul mercato Inter azione dei dirigenti: “So che si parla tanto di questa figura ma noi siamo uniti e parliamo ogni giorno di quello che serve. Poi non posso entrare nei dettagli. Ho letto di litigi con Furlani, ma queste sono falsità, parliamo sempre dell’oggi e del domani. Sono qua per aiutare dentro e fuori dal campo“. Il campione ha quindi ribadito il suo impegno verso la squadra e l’ambiente, senza lasciare spazio a polemiche infondate.

Infine, Ibrahimovic ha rivelato di essere stato vicino al Napoli in passato, ma che le circostanze non hanno mai portato a un suo trasferimento: “Sì, sono stato vicino al Napoli 5 o 6 anni fa, ma poi non si è concretizzato. Forse era destino, adesso quando sono entrato in campo mi ha dato tanta adrenalina. L’ultima partita qua ho fatto due gol, ho bei ricordi in questo stadio“. Una testimonianza che aggiunge un altro capitolo alla lunga carriera di Zlatan, sempre capace di lasciare il segno.