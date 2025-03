Moto Gp, ad Austin vince Bagnaia: cade Marc Marquez

Ci voleva pioggia per Pecco Bagnaia che risorge sul circuito di Austin. Il campione della Ducati vince il Gran Premio delle Americhe in Texas e dimostra di aver ritrovato il feeling con la sua moto. In una gara ricca di emozioni dove il meteo ha condizionato le scelte dei piloti e visto molte cadute. Tra tutte quelle di Marc Marquez che è andato lungo con la sua Rossa mentre era in testa ed ha visto così svanire la possibilità di fare una tripletta di vittorie nelle prime tre gare della stagione. Marquez comanda ma la pressione di Bagnaia si fa sentire. Marc Marquez fa lungo in una curva: si rialza e riparte dal 19mo posto ma con la moto evidentemente rovinata. Dopo un giro è costretto al ritiro. La pista è più veloce ma pur sempre scivolosa: cade anche Joan Mir con la Honda. Bagnaia controlla la gara tenendosi alle spalle Alex Marquez che a sua volta deve vedersi dal rientro di Fabio Di Giannantonio. Le posizioni di cristallizzano. Bagnaia vince il suo primo gp del 2025.