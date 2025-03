Pedullà: “Reggiana, svolta in panchina: Viali verso l’esonero. Al suo posto…”

La Reggiana ha deciso di voltare pagina e cambiare guida tecnica, confermando le indiscrezioni che vi avevamo anticipato già diverse ore fa. La principale novità riguarda Davide Dionigi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tecnico è atteso nella città reggiana per definire gli ultimi dettagli del suo accordo con il club. Il suo nome era stato preso in considerazione già nella serata di ieri e mai scartato del tutto, segno che la società aveva già iniziato a valutare un possibile avvicendamento in panchina.

A spingere la dirigenza verso la decisione del cambio alla guida tecnica è stata la pesante sconfitta subita nel derby contro il Sassuolo. Un risultato che ha ulteriormente compromesso la posizione dell’ormai ex tecnico emiliano William Viali. La fiducia nei suoi confronti era già in calo da qualche tempo e la debacle dell’ultima gara ha reso inevitabile la svolta. L’arrivo imminente di Dionigi conferma che il cambio è ormai questione di ore: mancano soltanto gli ultimi dettagli prima che la panchina della Reggiana abbia ufficialmente un nuovo allenatore.