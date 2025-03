ATP Miami, trionfa Mensik in finale: niente 100a vittoria per Novak Djokovic

Novak Djokovic non ce l’ha fatta: niente 100º trionfo per il serbo con il 19enne ceco Jakub Mensik che conquista il primo Masters 1000 della sua carriera. Battuto in poco più di due ore in due set (7-6/7-6) Novak Djokovic, che vede ad un passo il titolo numero 100 all’ATP di Miami.