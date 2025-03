Bayern Monaco, clamoroso addio a giugno? Cosa sta succedendo

Clamoroso addio in casa Bayer Monaco? E’ questa la notizia che da ore rimbalza in giro per l’Europa. La formazione di Vincent Kompany, infatti, a giugno potrebbe salutare uno dei leader storici del club bavarese, che con la maglia del club tedesco ha vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere.

Bayern, Muller ai saluti?

Dopo 17 anni Thomas Muller e il Bayern Monaco si saluteranno a fine stagione dopo 17 anni insieme. Ne sono convinti infatti i colleghi di Kicker che danno il rinnovo a dir poco in salita. Stuzzicato sul caso, il ds dei bavaresi, Max Eberl, ha recentemente provato a gettare acqua sul fuoco: “La trattativa è in corso così come per altri. Per ora non c’è alcun annuncio da fare”.