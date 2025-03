Il video incastra Bagnaia: l’ammissione è agghiacciante

Il siparietto vede il pilota italiano, ex campione del mondo, uscirsene con dichiarazioni da non credere: ecco cos’ha detto

Nelle ultime due stagioni di Moto GP, i due protagonisti assoluti sono stati Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Si sono divisi i titoli più recenti con Pecco che ha fatto colpo grosso nel 2023 e “Martinator” che ha soffiato il Mondiale 2024 al pilota italiano.

È passato meno di metà anno e i due si stanno ritrovano in una situazione clamorosa, completamente diversa rispetto al dominio degli ultimi due anni. Sappiamo bene come nello sport, soprattutto motori, basti veramente poco per passare dalle stelle alle stalle.

“È cambiato tutto”: la clamorosa rivelazione

Martin è il campione in carica, ma ora è diventato pilota factory Aprilia senza mai disputare un singolo giro in questa stagione per colpa degli infortuni. D’altro canto Bagnaia, sebbene qualche risultato in più, non riesce comunque ad essere ai suoi soliti livelli.

Nel paddock di Austin, le telecamere hanno immortalato una breve chiacchierata tra i due che ha lasciato di sasso i tifosi. Un dialogo breve ma fitto, di quelli che si fanno tra due amici che si trovano in momenti di assoluta e clamorosa difficoltà, a giudicare dai risultati.

Martin: “La mano, la mano. In Qatar provo però…E tu ‘tio’?”.

Bagnaia: “Faccio fatica. Faccio fatica. Frenate, ingresso…”.

Martin: “Non è come facevi prima…”.

Bagnaia: “No. Teoricamente è tutto uguale ma…”.

Martin: “Dai Pecco, vamos!”.

Insomma, questo si sono detti del loro incontro andato in scena tra le qualifiche e la gara Sprint dell’ultimo GP. Bagnaia appare molto perplesso circa la sua Ducati, quasi irriconoscibile. Martin non può far altro che supportarlo, sebbene si trovi in una situazione peggiore.