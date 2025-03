La Ferrari non ci sta, Vasseur è su tutte le furie: attacco senza precedenti

Brutto inizio di stagione per la Ferrari che fa i conti anche con critiche e polemiche: Vasseur è su tutte le furie, l’attacco è senza precedenti

Più si vola in alto con la fantasia, più la realtà può essere dura e complicata da affrontare. In casa Ferrari le prime due gare dell’anno hanno rappresentato una sveglia brusca: l’ottavo e il decimo posto in Australia, la doppia squalifica in Cina hanno avuto lo stesso effetto di un tornado che lascia poco a terra per ricostruire.

Non erano queste le aspettative della Ferrari, convinta che la SF-25 potesse essere la monoposto giusta per riportare il titolo a Maranello. L’arrivo di Hamilton aveva dato grande entusiasmo, al Cavallino Rampante c’era grande fiducia nelle potenzialità della vettura. La pista ha raccontato altro, almeno finora, ed allora giù critiche e commenti negativi.

Dall’entusiasmo alla delusione il passo è stato molto breve ed allora meglio mettere i puntini sulle i e sgombrare il campo da polemiche eccessive. Ci pensa Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ad alzare la voce ed a riportare tutti a più miti consigli.

Ferrari, Vasseur attacca la stampa: “Avete fatto voi rumore”

Il team principal della Ferrari ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a L’Equipe, nella quale ha voluto rimarcare come le aspettative alte non sono state create a Maranello, ma dalla stampa.

Vasseur, infatti, ha dichiarato: “Cerchiamo di isolarci da tutto ciò che ci ruota attorno. Qualcuno ci ha detto ‘avete fatto rumore quest’inverno’, ma non è vero. Sono i media ad aver fatto rumore” le parole dure del numero 1 della scuderia. Una frase che Vasseur ha poi spiegato ancora meglio: “Noi abbiamo fatto solo una foto senza rilasciare alcuna intervista. Non abbiamo nemmeno presentato ufficialmente la vettura a Maranello“.

Insomma, l’alto profilo non è stato certo voluto dalla Ferrari, ma è stato il risultato di una serie di fattori. “L’entusiasmo nei confronti della Ferrari è un dato di fatto, ma non è un qualcosa che andiamo a cercarci. Ci dobbiamo convivere“. Non per forza un aspetto negativo. Certo le aspettative elevate, ma anche la forza che il tifo passionale dei tifosi della rossa riesce a trasmettere.

Ed è questo su cui vuole puntare Vasseur : “Mi concentro sul lato positivo, sull’energie che trasmettono tutti questi tifosi“. Un’energia che a Maranello devono sfruttare per far sì che la Ferrari torni a vincere. Questa volta sì senza voli pindarici e cadute traumatiche.