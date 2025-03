Lazio-Torino, Gineitis risponde a Marusic finisce 1-1

Termina 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e il Torino. Biancocelesti avanti con Marusic, pari finale firmato poi da Gineitis.

Lazio-Torino, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.

Prima frazione senza gol

Subito chance per il Toro con Adams. Brutta palla persa da Zaccagni, ne approfitta l’attaccante scozzese per involarsi verso la porta. Romagnoli si oppone col corpo, deviando in calcio d’angolo. Al 13′ risponde Zaccagni. Isaksen scodella verso il secondo palo per la conclusione al volo del capitano biancoceleste, respinta a mano aperta da Milinkovic-Savic. 5 minuti e ancora Lazio pericolosa. Milinkovic-Savic sbaglia il controllo, ma rimedia su Pedro. Poi Dia appoggia su Isaksen che conclude sull’esterno della rete col destro. Al 26′ ci prova anche Rovella. Altra iniziativa di Isaksen, il danese rallenta e scarica dietro sul regista che calcia in porta ma in equilibrio precario non riesce a inquadrare lo specchio. Torino pericoloso al 42′. Cross basso di Casadei per il taglio di Adams che non riesce a dare potenza alla sua deviazione, sull’uscita di Provedel. Palla a lato.

Sblocca Marusic, pareggia Gineitis

Al 52′ ci prova Maripan. Da fermo Biraghi trova la testa del difensore cileno che anticipa Romagnoli e colpisce, bravo Provedel a deviare in calcio d’angolo. 6 minuti e passa la Lazio con Marusic. Isaksen avvia l’azione servendo Pedro che attira su di sé Walukiewicz e Maripan per scaricare sul terzino biancoceleste che batte Milinkovic-Savic con un bel destro a giro. 2 minuti e ci prova Elmas. Prova a reagire subito il Torino, calcia sul primo palo l’ex Napoli ma Provedel non si fa sorprendere bloccando la sfera. Al 67′ chance per Zaccagni. Guendouzi allarga il gioco a sinistra sul capitano che rientra sul sinistro e conclude in diagonale, gli dice di no con i piedi Milinkovic-Savic. Un minuto ed è Noslin a provarci. Palla morbida di Isaksen per il colpo di testa dell’ex Verona, alzato sopra la traversa da Milinkovic-Savic. Al 78′ pericoloso Guendouzi. Zaccagni si accentra e appoggia sul francese che prova a piazzarla col destro, mancando di poco il bersaglio. Pari granata al 82′. Karamoh attende la sovrapposizione di Biraghi e lo serve, palla a rimorchio per l’inserimento del lituano che batte Provedel. Terzo centro in campionato per lui. Finisce 1-1.