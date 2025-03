Pesante infortunio, c’è la frattura: lungo stop

Problema molto serio per il giocatore: “Spesso questo infortunio comporta una perdita di potenza iniziale al ritorno in azione”

È un infortunio serio. E pesante, sia per il giocatore che per la squadra di cui è uno degli elementi più importanti. Dovrà stare fuori a lungo e sottoporsi, molto probabilmente, a una operazione.

Nello sport gli infortuni sono all’ordine del giorno. Uno degli ultimi in ordine di tempo, perlomeno di questa gravita, ha colpito Tyler Black, interbase dei Milwaukee Brewers. Come riporta ‘CBS Sports’, il 24enne dovrà stare fuori per circa due mesi a causa di una frattura dell’osso uncinato destro.

Black, probabile intervento chirurgico

L’osso uncinato è uno degli otto ossi carpali situati nel polso. Esso svolge un ruolo determinante sia per la stabilità che per la funzionalità del polso stesso. Non a caso la fonte statunitense aggiunge che si tratta di “un infortunio che in genere richiede un intervento chirurgico“. E che “spesso comporta una perdita di potenza iniziale al ritorno in azione”. Insomma, parliamo di un problema piuttosto serio per un giocatore di baseball.

“There’s a base hit for MY BOY, Tyler Black” You need to see @tylerblack_6 get his second career hit with his dad on the mic 🥹 pic.twitter.com/NZMl4RDo6u — Milwaukee Brewers (@Brewers) May 1, 2024

Milwaukee Brewers, Tyler Black indisponibile fino a giugno

Molto probabilmente Black non potrà scendere in campo fino al prossimo mese di giugno. L’infortunio che ha subito arriva come un fulmine a ciel sereno, ovvero in un momento molto positivo per il canadese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milwaukee Brewers (@brewers)

Il 24enne è uno dei migliori prospetti di Milwaukee, con l’esordio in Major League avvenuto nel 2024. In totale 18 apparizioni. Nell’ultimo anno e mezzo ha fatto il salto di qualità, dimostrando capacità offensive molto elevate.

È vero che non ha mai superato i 18 fuoricampo in una stagione, tuttavia ha una presa eccellente ed è abilissimo nel colpire la palla in tutti i campi. Non è un battitore puro, bensì più un ‘gap-to-gap’ – nel baseball si intende la capacità di indirizzare la palla tra il centro-sinistra e il centro-destra, mantenendola così nella parte più ampia del campo o nella parte centrale – potendo sfruttare il suo occhio attento finanche il suo eccezionale riconoscimento del lancio.

Nel draft del 2021 fu la scelta assoluta numero 33. Nella scorsa stagione, citando le statistiche di ‘mlbtraderumors.com’, ha battuto “.204/.316/.245 in sole 57 apparizioni in battuta”. Inoltre “ha registrato un più incoraggiante .258/.374/.429 slash (114 wRC+) in 462 apparizioni in battuta a livello Tripla-A, portando la sua linea di carriera in due stagioni lì a un forte .272/.389/.452”.