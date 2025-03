Il PSG di Kvara a un passo dal titolo: l’OM crolla e Rabiot attacca la squadra, che stoccata!

Dopo la clamorosa vittoria per 6-1 sul Saint-Étienne di sabato sera, il Paris Saint-Germain continua il suo cammino impeccabile in Ligue 1. 38esima partita consecutiva senza sconfitte fuori casa in campionato, con la formazione allenata da Luis Enrique che ha eguagliato il record storico di imbattibilità lontano dal Parco dei Principi nei maggiori cinque campionati europei.

Il PSG raggiunge il Milan di Fabio Capello in testa a questa classifica con l’allenatore spagnolo che vanta statistiche impressionanti alla guida dei transalpini: delle 61 partite nel massimo campionato francese il PSG ha subito solo due sconfitte e non ha mai perso con l’ex Ct della Spagna in trasferta.

Kvicha Kvaratskhelia dopo aver vinto il primo campionato in Italia si appresta a vincere il suo secondo titolo in Francia con il georgiano arrivato nel mercato di gennaio al PSG che dopo l’addio di Kylian Mbappé in estate ha puntato con decisione l’ex Napoli che ha spinto per il trasferimento in Ligue 1.

Il PSG di Kvara a un passo dal titolo in Francia: Adrien Rabiot furioso dopo la sconfitta dell’OM

Con il PSG vicinissimo al titolo, l’Olympique Marsiglia dell’ex Juventus Adrien Rabiot e di Roberto De Zerbi continua a faticare in Ligue 1 con la terza partita di fila persa in campionato. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Reims, il centrocampista francese ha sbottato al termine del match.

“Da un punto di vista del risultato è una sconfitta che fa male. Ma fa più male ancora aver mostrato questo spirito. Nei duelli, nel contro-pressing, non eravamo presenti oggi. Ho l’impressione di vedere ragazzi che non vogliono lottare per arrivare in Champions League. Se c’è qualcuno che non ci vuole arrivare, lo dica prima di giocare”, ha concluso Adrien Rabiot.