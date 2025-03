Sinner-Djokovic, sorpasso in classifica: pazzesco

Clamoroso quello che può succedere tra Sinner e Djokovic: sorpasso possibile, la classifica viene completamente stravolta

Fuori i secondi. Jannik Sinner anche durante la squalifica sembra imbattibile. Chiunque abbia pensato di avvicinarlo in classifica, è rimasto travolto dalla pressione. Alcaraz e Zverev, in ordine alfabetico e non di ranking, da quando l’italiano si è fermato non sono riusciti ad approfittarne.

Lo spagnolo si è arenato al successo di Rotterdam, il tedesco è rimasto invece alla finale di Melbourne, proprio contro Sinner. Non sono riusciti a fare grande strada nei tornei che si sono stati finora, piombando in una crisi che ha poche spiegazioni se non quella della pressione per l’occasione che avevano davanti.

Così, salvo un improbabile e clamoroso filotto del tedesco nei prossimi tornei a cui parteciperà, a Roma Jannik Sinner si presenterà ancora da numero 1 del ranking. Diverso il discorso per quel che riguarda la Race, la classifica dei punti riferiti soltanto alla stagione in corso. Sembrerà strano, ma nonostante abbia partecipato soltanto ad un torneo, il 23enne è ancora saldamente in testa. Alcaraz e Zverev sono lontani, avvicinati anche da Novak Djokovic.

Sinner, Djokovic punta al sorpasso nella Race

Il serbo non è certo tipo da avvertire la pressione ed, infatti, a Miami è riuscito ad arrivare fino in fondo. La rimonta grazie al Masters 1000 americano è stata perentoria: partito dall’ottavo posto, grazie alla vittoria è riuscito a risalire fino alla quarta posizione.

Djokovic è partito nella Race da 1.060 punti e grazie alla finale di Miami è arrivato a 1.510, proponendosi come più accreditato rivale di Sinner. Punta al sorpasso Djokovic e ne avrà l’occasione già prima di Roma: i prossimi appuntamenti potranno ridare al tennista serbo il numero 1 al mondo, almeno nella Race.

Per il ranking, invece, il serbo è risalito fino al quinto posto, ma il distacco da Sinner è ancora abissale. Intanto però ha ritrovato continuità, anche se il centesimo titolo in carriera continua ad essere un tabù. Ora punta soprattutto agli Slam: sono quelli il suo grande obiettivo per quest’anno e lo ha detto chiaramente. Non bada più al ranking l’ex numero 1: con l’età ha capito di dover centellinare le energie e farsi trovare pronto agli appuntamenti che contano. Per Djokovic sono gli Slam e il prossimo è il Roland Garros dove troverà anche Sinner. Per vincere dovrà batterlo, intanto pregusta il sorpasso nella Race.