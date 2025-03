Sinner, la foto fa esplodere i fan: è successo davvero

Per Jannik Sinner l’ultima foto fa esplodere i fan: l’immagine fa il giro del mondo, è successo davvero

Il giro del mondo in 180 giorni o forse il giro degli sport. Jannik Sinner non riesce a stare fermo e la squalifica di tre mesi lo obbliga a trovare qualcosa da fare, visto che il tennis non può essere più la sua attività principale.

Niente tornei, niente allenamenti ufficiali ed allora conviene provare a cambiare sport e l’altoatesino sembra averci preso gusto. Prima gli sci, la sua vecchia passione, quello che avrebbe potuto essere anche il suo sport. Poi il kart con la visita con l’amico Giovanazzi al circuito di Busca. Infine, la nuova avventura, questa volta a due ruote e senza motore: Jannik Sinner, infatti, è stato protagonista di un’uscita in bici con gli amici più fidati di questo periodo.

Questa volta a fare da ‘gran maestro’ è stato il ciclista Giulio Ciccone. Insieme a lui, oltre a Sinner, anche i due piloti Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi. I quattro, come documentato dallo stesso Ciccone su Instagram, hanno fatto un giro in Mountain bike insieme: “Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!”

Sinner, uscita in bici: il rientro si avvicina

Negli ultimi giorni Sinner si è concesso un po’ di relax ed è stato visto in giro con gli amici con i quali sta trascorrendo molto tempo e sta condividendo questo periodo per lui così particolare.

Dal kart alla bicicletta, il tennista altoatesino ha avuto tempo per concedersi qualche svago, mentre si avvicina il suo ritorno in campo. Dal 13 aprile il numero 1 al mondo potrà tornare ad allenarsi in maniera ufficiale, mentre tre settimane più tardi potrà finalmente tornare a disputare un torneo ATP.

Il rientro è previsto a Roma, davanti al pubblico di casa che non aspetta altro che sommergerlo di affetto. Sarà un ritorno con il botto e si spera vincente: sarebbe la vittoria forse più bella, insieme a quella alle Finals di Torino. Non vede l’ora Sinner, vuole mettersi alle spalle il momento più brutto della sua carriera e farlo nel miglior modo possibile: vincendo. Intanto si gode gli ultimi giorni di relax e tranquillità. Dopo i kart, la bicicletta per un tour che lo porterà diritto a Roma: tra le braccia del suo pubblico.