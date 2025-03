Ultim’ora Zanardi, annuncio ufficiale appena arrivato

L’annuncio ufficiale è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale: menzionato anche il campione paralimpico

Alex Zanardi è stato un elemento fondamentale dell’handbike. Dopo l’incidente al Lausitzring nel 2001, che ha fatto perdere l’uso della gambe all’ex pilota della Fomrula 1, Alex non si è mai arreso e ha trovato il modo di riscattarli dal punto di vista sportivo e umano.

Proprio nell’handbike ha trovato una nuova vita, collezionando prestigiose medaglie alle Olimpiadi tra cui le quattro d’oro tra Londra 2012 e Rio 2016 più i vari titoli mondiali. Insomma, un uomo di sport che nemmeno il più tragico degli incidenti ha saputo fermare.

Ora è ufficiale: tutti i dettagli

Quando un personaggio del genere riesce ad eccellere in uno sport paralitico è normale che molti ragazzi si facciano coraggio, prendendo quella strada come ispirazione. Per molti ragazzi della Nazionale di handbike, Zanardi è un idolo.

Proprio la selezione azzurra sarà tra il 31 marzo e il 5 aprile a Roseto degli Abruzzi, un evento d’eccezione in preparazione ai tanti tornei che arriveranno. Dagli Europei ai Mondiali fino naturalmente alle prossime Olimpiadi nel 2028: il ciclismo paralimpico ha vari eventi fissati e questi sono i momenti migliori per fare gruppo e preparali al meglio.

A parlare di loro è stato il presidente del Team Go Fast Andrea Di Giuseppe: “Il nostro interesse agli eventi paralimpici rimane forte e costante perché uniscono determinazione e inclusività. Dopo tanti anni in cui abbiamo ospitato la nazionale di paraciclismo a Pineto, con bei ricordi legati al mitico Alex Zanardi, siamo orgogliosi di aver creduto in questo progetto sin dall’inizio insieme all’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi.”

“Un grazie speciale – prosegue – a Pierpaolo Addesi e con lui condividiamo un percorso che parte da lontano. Quando correva con il Team Go Fast ci ha regalato grandi soddisfazioni tra Campionati Italiani, Mondiali e Paralimpiadi. Oggi, da commissario tecnico, sta facendo un lavoro egregio con questi atleti straordinari. Condividere con lui e tutta la squadra questo raduno è un’emozione unica”.