Cassano, le parole sul campionato sorprendono: “Per me è finito”

“Per me, il campionato è finito”, così Antonio Cassano durante la trasmissione di Viva el Futbol di ieri sera. L’ex attaccante ha espresso una convinzione valutativa sul massimo torneo di Serie A. Entrando dunque nel dettaglio dell’analisi: “Il Napoli dovrebbe vincerle tutte, la vedo complicata. L’Inter è troppo più forte delle altre e ha delle partite un po’ più semplici in Serie A, anche se avrà due derby di Coppa Italia e la Champions“.

Chivu si prepara ad affrontare l’Inter

Sabato ci sarà Parma-Inter. Christian Chivu assapora la sfida da ex. Ma ora è concentrato sul suo Parma: “Non ho nessun sentimento, dobbiamo essere pronti per affrontare qualsiasi squadra. Oggi era una partita importante come lo sarà quella di sabato prossimo o quella fra due settimane. Dobbiamo avere la consapevolezza che le partite si giocano in campo e poi per vincerle bisogna far vedere che siamo in grado. Dobbiamo far vedere di essere squadra come lo siamo stati finora”, ha detto a Sky.

Nel frattempo a DAZN, Chivu ha parlato così:

Hai avuto poco dagli esterni.

“L’avevamo preparata per rompere la linea e attaccare la profondità, ma non siamo riusciti a uscire bene da dietro. Ci è mancato il giro palla veloce. Nell’uno contro uno potevamo fare meglio, abbiamo tanta voglia di lavorare per raggiungere l’obiettivo”.

Ci sarà la possibilità di vedere due punte prossimamente?

“Negli spezzoni finali credo di sì, soprattutto ora che abbiamo recuperato il terzo attaccante. Nella mia esperienza da allenatore e giocatore ho imparato di che non bisogna creare troppa confusione”.

Ora ci sono quattro partite contro le big.

“Siamo nella massima categoria, sappiamo che dobbiamo affrontare le squadre che lottano per obiettivi diversi dal nostro. Noi siamo pronti, abbiamo la mentalità giusta. Bisogna aggiungere coraggio, consapevolezza e convinzione. Dovremo essere pronti a prescindere dall’avversaria che affronteremo”.

Sabato sarà battaglia.