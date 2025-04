Disastro Jacobs, notizia terribile: i fan stravolti

Un pessimo aggiornamento accompagnerà questo difficile aprile per la medaglia d’oro di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100

Marcell Jacobs ha una scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano e non solo che non verrà ma dimenticata. La doppia medaglia d’oro nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 è stato qualcosa di incredibile e irripetibile.

Nella sua carriera, l’italo-americano ha trionfato anche diverse altre volte come negli Europei Indoor del 2021, nei Mondiali indoor a Belgrado del 2022 insieme agli Europei di Monaco allo stesso anno. L’anno scorso ha vinto l’oro agli Europei di Roma sia nei 100 metri che nella 4×100, esattamente come fece alle Olimpiadi.

Jacobs, così non va: ecco cos’è successo

Ora sono però arrivate brutte notizie per Jacobs che ha riportato una lesione del retto femorale che lo terrà fuori un mese, saltando così le tappe cinesi della Diamond League e delle World Relays. A confermarlo è stata una seconda risonanza magnetica effettuata nella giornata di giovedì a Jacksonville.

L’infortunio rimediato a Miami farà saltare dunque la stagione asiatica alla medaglia d’oro di Tokyo. Oltre come detto alla Diamond League di Xiamen il 26 aprile e Shanghai il 3 maggio più le World Relays di Guangzhou del 10/11 maggio, Jacobs non ci sarà nemmeno per il meeting Gold di Tokyo.

Per lui sarebbe stata un’occasione importante di tornare nello stadio che gli cambio la vita con quella doppia medaglia d’oro che difficilmente vedremo un’altra volta per quanto riguarda un’atleta italiano. Ora sarà importante recuperare per le prossime gare.

Jacobs però non è l’unico a restare fermo ai box poiché anche Filippo Randazzo ha patito una lesione di secondo livello ad una guaina muscolare. Per lui però ci sono qualche chance in più di vederlo per la stagione asiatica. Punto di domanda su Matteo Melluzzo che se la sta vedendo con una fastidiosa pubalgia.