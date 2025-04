Dramma Marquez, l’ammissione spaventa: “La vita è così”

Per Marc Marquez Austin ha rappresentato il ritorno alla realtà: per il pilota spagnolo c’è l’ammissione che spaventa i fan

Doveva andare diversamente, poteva andare diversamente. Marc Marquez ad Austin fallisce il filotto e si ferma a cinque vittorie consecutive, tra sprint e gara normale. Lo spagnolo ha vinto la corsa breve e stava dominando anche quella domenicale, quando una caduta gli ha impedito di arrivare al traguardo.

Il numero #93 della Ducati ha tagliato troppo una curva, finendo sul cordolo e perdendo il controllo della sua moto. Inutile il tentativo di ripartire nonostante i danni riportati dalla sua Desmosedici, Marquez è dovuto rientrare ai box e incassare il primo zero della stagione. Con questa caduta, Marc ha perso il primato della classifica a vantaggio di suo fratello Alex (ora davanti di un punto) ed ha visto avvicinarsi anche Bagnaia (vittorioso negli Usa) ora ad undici punti di distacco.

La caduta ha riattivo nello spagnolo vecchi fantasmi, anche perché è arrivata dopo quella del venerdì, nelle prove libere, fortunatamente entrambe senza conseguenze fisiche per il pilota. Un Marquez che però nel post gara ha ammesso le sue colpe e non ha cercato scuse.

Marquez fa mea culpa: “Ho sbagliato, ma sono contento”

Intervistato da Sky dopo la fine della gara, Marc Marquez ha ammesso di aver sbagliato, ma ha anche specificato che la caduta non gli rovina l’umore e si è mostrato fiducioso sul mondiale.

“Ho fatto bene quello che era più difficile, ma la vita è così – ammette lo spagnolo – Ieri non ero Super Marc, oggi non sono scemo. È stato un disastro ma sono contento“. Questo perché, come spiega andando avanti nell’intervista “il livello c’era, andavo forte. Mi sentivo benissimo e la moto andava benissimo“.

Ecco allora il mea culpa: “Mi devono scusare perché oggi ho sbagliato io – ha affermato ancora Marquez –. Ho tagliato troppo il cordolo. So perché sono caduto ed è la cosa più importante. L’aspetto positivo è che siamo ancora solo ad un punto dal leader e questo mi dà tranquillità“. L’otto volte campione del mondo, quindi, ammette l’errore, ma volta pagina ed è pronto a riprendersi la vetta della classifica e il gradino più alto del podio. Appuntamento in Qatar tra due settimane, con la voglia di riprendersi quello che ha perso negli Stati Uniti. Marc Marquez ammette il disastro americano, si prende le colpe e guarda avanti: dove c’è suo fratello Alex, lontano però solo un punto.