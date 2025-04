Empoli, D’Aversa: “Sconfitta? Loro più forti, ora pensiamo alla salvezza”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, dopo la sconfitta interna contro il Bologna nell’andata delle semifinali di Coppa Italia è intervenuto in conferenza stampa: “Per il passaggio del turno la partita di stasera ha avuto un significato importante. Non sono soddisfatto della prestazione perché abbiamo commesso degli errori sui gol. Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato insieme alla Roma, conoscevamo le difficoltà della partita, quando giochi contro queste squadre e commetti degli errori ci sta che tu possa perdere e compromettere il passaggio del turno. Dispiace perché c’era una cornice di pubblico molto bella stasera e in alcune circostanze potevamo fare meglio e fare un risultato diverso, mi riferisco all’occasione di Gyasi e a quella di Solbakken. Quando si commettono degli errori contro una squadra così forte difficilmente si vince”.

Sulla gara e i giovani

Troppo Bologna o poco Empoli: “Se si analizzano i gol, ci accorgiamo che ci sono errori nostri. Quando poi giochi con una squadra così forte poi è difficile recuperare il risultato. La differenza di valore delle due squadre stasera s’è vista“.

Schierare una squadra giovane vuol dire che credete nel progetto giovane dell’Empoli: “Sono andati in campo ragazzi che erano già scesi in campo in altre partite. Stasera era una gara storica per il club e se l’abbiamo fatto è per merito dei calciatori che abbiamo. E’ questa la filosofia del club. Mi dispiace che abbiamo contribuito noi a questo risultato con degli errori, ora pensiamo al Cagliari e ragioniamo sul nostro obiettivo che è la salvezza“.

Sul Cagliari e Solbakken

Come si fa a resettare ora in vista del Cagliari: “La partita di stasera dà anche valore a quanto stanno facendo questi ragazzi. Non dimentichiamoci delle tante assenze, oggi sono tornati Fazzini e Solbakken, per cui queste partite servono anche per mettere benzina in vista delle partite di campionato. Dobbiamo ragionare soprattutto sul campionato, veniamo da una buona prestazione col Como, in cui meritavamo in più. Quella rabbia per la mancata vittoria dobbiamo trasformarla in energia positiva, ora recuperiamo altre energie e pensiamo a domenica“.

Come hai visto Solbakken? E ora ci si concentra sulla salvezza: “Il nostro obiettivo è quello, non possiamo pensare che fosse andare in finale di Coppa Italia o saremmo irrealistici. Sono stati bravi i ragazzi a far vivere un sogno a una città intera. Questa partita mi serviva anche per dare un po’ di condizione a Kovalenko e soprattutto a Solbakken, che ora fisicamente sta bene ma resta un po’ timoroso perché viene da un intervento“.