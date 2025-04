ESCLUSIVA SI Milan, Paratici vorrebbe un’area sportiva totalmente rinnovata: i dettagli

l casting per il nuovo direttore sportivo del Milan sembra essere ai titoli di coda: Fabio Paratici è il prescelto e per questo motivo Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è volato a Londra per trovare l’accordo definitivo e chiudere con l’ex ds di Juventus e Tottenham.

Il punto focale della discussione

Come evidenzia Gianluigi Longari, uno dei punti della discussione è legato al gruppo di lavoro: Paratici vorrebbe un’area sportiva totalmente rinnovata rispetto a quella attuale presente al Milan. Contatti in corso tra le parti per definire completamente gli accordi.



Un estratto della conferenza pre-derby di Conceicao

Come stanno i giocatori?

“Il gruppo sta bene, Loftus-Cheek tornerà oggi a Milano. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora un allenamento domani. Oggi abbiamo fatto un lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli, poi lavoro tattico un po’ oggi e domani, senza intensità. Poi sta a me scegliere. Dopo la partita sono molto più bravo, perché so cosa fare. Domani presentiamo un undici titolare forte e chi è in panchina entra bene. Se potessi giocare con 26 titolari, lo farei, ma non è possibile”.

Partita da ultima spiaggia?

“Abbiamo la consapevolezza che sia importante per l’Europa. Ma non pensiamo alle altre partite. Sappiamo che è la strada più corta per l’Europa”.

Come sta Gimenez?

“Oggi ha segnato tanto in allenamento. Ci sono delle eccezioni, ma arrivare qui in Italia e incidere subito… Ci vuole un po’ di adattamento, è assolutamente normale. Noi vogliamo subito Santiago Gimenez che arriva e fa quattro cinque gol, poi c’è stato un calo ed è normale. L’aiuto più grande che gli posso dare – e a me in Italia le prime partite mi davano della pippa, poi ho segnato in finale – è lasciarlo tranquillo nel suo spazio”.

Inter ha 20 punti sul Milan, ma non ha mai battuto il Milan: dove sta la verità?

“Sono tutte partite diverse. Il Milan non è abituato a questa classifica, ma ci sono ancora tante partite”.