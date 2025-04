Inter, tra infortunati e squalificati: Inzaghi suona la carica e cerca riscatto contro il Milan

Vigilia di semifinale di Coppa Italia per l’Inter che prepara l’andata del derby di domani sera contro il Milan con Simone Inzaghi che ha spiegato come arrivano i nerazzurri al match soprattutto dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese. “Sono una squadra di qualità, hanno avuto difficoltà nel corso della stagione ma nella partita secca possono fare paura a chiunque, quindi ci vorrà grande attenzione”.

Contro il Milan i Nerazzurri quest’anno non hanno mai vinto tra Serie A e Supercoppa Italiana e, contro la squadra allenata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceicao, sono andati incontro alle peggiori prestazioni stagionali, con l’allenatore piacentino che punterà sulla voglia di rivalsa dei suoi, dopo il pareggio e i due KO, di cui quello in rimonta a Riyad, in tre incontri, con l’obiettivo di raggiungere la finale di Coppa.

La probabile formazione dell’Inter contro il Milan in Coppa Italia

Simone Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Denzel Dumfries, Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, mentre Kristjan Asslani non è disponibile perché squalificato. Diversi problemi di formazione per il tecnico Simone Inzaghi che potrebbe effettuare uno/due cambi rispetto all’ultimo match di Serie A e con una piccola speranza per il capitano nerazzurro di rivederlo almeno tra i convocati: “Il piano di recupero è di riaverlo per il Parma ma vedremo, l’obiettivo è recuperarlo bene”.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, C. Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

Simone Inzaghi e il sogno Triplete

Con 8 giornate al termine del campionato, una doppia sfida valevole per la semifinale di Coppa Italia e il doppio confronto di Champions League contro il Bayern Monaco, proietta i nerazzurri a un calendario fitto di impegni: altre 8 gare da giocare fino a fine aprile, con Simone Inzaghi desideroso di arrivare in fondo a tutte le competizioni… per poi pensare successivamente al Mondiale per Club.