Inter, la questione stadio e non solo: Marotta, “Senza Zhang il club in grandi difficoltà”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, si è soffermato su diversi temi durante la quinta edizione del Merger & Acquisition Summit organizzato da Il Sole 24 Ore.

Il tema più caldo è sicuramente la questione stadio: “Negli ultimi 10 anni 153 stadi in Europa di cui tre in Italia. L’iter burocratico è complicato nel nostro Paese. Inter e Milan sono disponibili a investire in maniera pesante nonostante l’Italia sia l’unico Paese in cui non c’è un aiuto da parte dello Stato. Sono scettico più che altro sull’iter, ci sono tempi da rispettare perché gli investitori possono aspettare ma non più di tanto”.

Proprietà e ricavi: le parole di Marotta

Il presidente dell’Inter ha elogiato il lavoro di Oaktree: “Oggi fortunatamente sono arrivate le proprietà straniere: immaginiamo se non ci fossero state Zhang e Oaktree e il fondo Elliott a Milano, saremmo stati in grandissime difficoltà. Oggi c’è un fondo di investimento che non viene in Italia per dispensare soldi ma fa della sostenibilità l’obiettivo principale. Ho una relazione con un fondo che, devo fargli i complimenti, è arrivato in punta di piedi, garantendo sostenibilità immediatamente ma è presente in maniera silenziosa che fa lavorare bene il management. Hanno confermato tutta l’area sportiva, con un approccio di intelligenza”.

Gli obiettivi: “Come presidente credo che l’importante sia essere presenti al momento giusto, noi ci siamo, siamo su tre competizioni e a giugno ne inizierà un’altra, il Mondiale per Club, a cui parteciperanno due squadre italiane, l’Inter e la Juventus. Domani avremo la semifinale contro il Milan di Coppa Italia, in campionato abbiamo 3 punti di vantaggio sul Napoli che però non sono nulla e la prossima settimana giocheremo contro il Bayern.

Aggiungo che sono italiano e nazionalista, ma non posso ignorare un aspetto che evidenzio solo come dato statistico. Finora abbiamo disputato 10 partite in Champions League, raggiungendo ricavi per circa 100 milioni di euro. Se arrivassimo a vincere lo Scudetto, otterremmo circa 45 milioni, dopo 38 partite”.