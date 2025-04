Juventus, K. Thuram: “Marcus è fiero di me. Sull’aneddoto tra Tudor e mio padre…”

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato oggi ai microfoni de La Stampa. Di seguito un estratto della sua intervista: “Non so se papà ha detto a Tudor che nel caso può darmi uno schiaffo… Ma non ne ho mai avuto bisogno.”

Razzismo? “Bisogna opporsi, denunciare. Tacere per tentare di togliere importanza a chi si comporta così è inutile. Qualsiasi episodio va portato alla luce, solo così si stabilisce una soglia di vergogna collettiva, si stimola il rifiuto. Sono bestialità inaccettabili. Alla Juve si parla spesso di come è meglio combattere il razzismo, bisogna trovare una comunicazione efficace e reazioni forti”.

Sulla Serie A, Thuram non ha dubbi: "E' un campionato di alto livello ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene, mio fratello parla l'italiano perfettamente, io miglioro e poi sono partite diverse, uniche: molto più tattiche che altrove, un gioco che esalta l'intelligenza. I Thuram ci stanno bene. In più Torino mi ha riempito di amore. Sono il fratello piccolo, non è il caso di lanciare le provocazioni. Marcus è fiero di me, io sono felice per lui, mio padre è davvero contento di vederci esprimere al meglio. Prima di fare il competitivo devo vincere qualcosa, se ci provo ora mi surclassano. Posso solo rassicurare Tudor: mai avuto bisogno di uno schiaffo.