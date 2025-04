Milan, dal battibecco Joao Felix-Walker alla titolarità di Leao: Conceicao e la stoccata in conferenza!

Vigilia di semifinale di Coppa Italia per il Milan che prepara l’andata del derby di domani sera contro l’Inter con Sergio Conceicao che ha spiegato alcune scelte di formazione soffermandosi in modo particolare sui singoli: Rafael Leao e Santiago Gimenez… e non solo! “Se dobbiamo parlare però vedete da quanti anni il Milan non vince due titoli: domani ci permette di avvicinarci ad una Finale, ad un trofeo”.

Contro l’Inter i Rossoneri quest’anno sono imbattuti tra Serie A e Supercoppa Italiana e, contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, hanno espresso uno dei migliori calci stagionali, con l’allenatore portoghese artefice della rimonta pazzesca a Riyad a gennaio che ha portato il primo trofeo al club di Via Aldo Rossi.

La probabile formazione del Milan contro l’Inter in Coppa Italia

Sergio Conceicao non potrà contare sull’infortunato Loftus-Cheek oltre a Emerson Royal. Nella probabile formazione per il Derby di Coppa Italia contro l’Inter potrebbe rientrare Santiago Gimenez dal 1′ in ballottaggio con Abraham e con Joao Felix che si accomoda in panchina, quest’ultimo pronto a dire addio al Milan al termine della stagione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; A. Jiménez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao.

Battibecco Walker-Joao Felix

In un video girato su X nelle ultime ore è stato ripreso un momento all’uscita dagli spogliatoi del Maradona poco prima dell’inizio della seconda frazione di gioco con Kyle Walker a colloquio con Joao Felix. L’inglese ha detto al portoghese: “Passa la palla, non siamo Messi, passa il pallone”.

La formazione rossonera arriva da un momento difficile, considerando la stagione complicata, le tante tensioni dentro e fuori dal campo con la dirigenza già al lavoro per la prossima stagione con Fabio Paratici che sembrerebbe essere in pole per diventare il nuovo DS e con un nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceicao, che indipendentemente da come finirà la stagione, ha il destino segnato!