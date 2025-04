Milan, incontro a Londra tra Furlani e Paratici: accordo in via di definizione

Il Milan sta già pensando al futuro perché c’è da riscattare una stagione fortemente al di sotto delle aspettative. Sul campo i rossoneri hanno conquistato la Supercoppa e sono ancora in lotta per la Coppa Italia, mentre l’avventura in Champions è stata negativa, così come le prestazioni in campionato, che collocano attualmente il Diavolo al nono posto della classifica.

l casting per il nuovo direttore sportivo del Milan sembra essere ai titoli di coda: Fabio Paratici è il prescelto e per questo motivo Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è volato a Londra per trovare l’accordo definitivo e chiudere con l’ex ds di Juventus e Tottenham.

