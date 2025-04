Schumacher, ricordo indelebile: anche Hamilton si commuove

Il pilota della Ferrari non riesce a trattenersi: “Avevo 13 anni e assistivo per la prima volta a una gara di Formula 1”

Hamilton e Schumacher sono i piloti che hanno vinto più titoli mondiali nella storia della Formula 1. Sette entrambi, con l’inglese che può superare il Mito prima di chiudere la sua straordinaria carriera. Ha 40 anni e non ha molto tempo davanti a sé, in verità adesso nemmeno la macchina visti i limiti e le problematiche palesati dalla Ferrari nei primi due GP dell’anno.

È ancora presto per emettere delle sentenze, certo è che il percorso è iniziato subito in salita per Hamilton. con l’unico barlume di luce rappresentato dalla gara Sprint vinta in Cina. Se è stata solo una pia illusione? I tifosi della Rossa e del britannico si augurano di no.

Vedremo se già a Suzuka si noteranno dei miglioramenti, se insomma il team di Maranello sarà riuscito o no a mettere da parte più di qualche problema interno, alzando al contempo il valore e la stabilità della SF-25.

La speranza dei ferraristi rimane sempre lui, Lewis Hamilton, il quale sogna di trionfare col Cavallino rampante come ci riuscì Schumacher ben cinque volte, dopo – ricordiamolo – quattro anni piuttosto complicati.

Hamilton e il ricordo di Schumacher: “Nel 1996 a Spa, quando passava dalla curva 1…”

Il sette volte campione del mondo on sembra accusare troppo la pressione, Schumacher è stata ed è tutt’ora una fonte di ispirazione oltre che un ricordo vivo e indelebile che lo riporta indietro nel tempo, al ragazzo che è stato, quando la passione per le quattro ruote la Formula 1 era già fortissima.

L’ex Mercedes è tornato a 30 anni fa, a un episodio che chiama in causa Schumacher, parlando ai media inglesi a proposito del possibile ritorno (nel 2028) ai motori V10 il cui roboante suono ha caratterizzato la storia del circus di quel periodo.

“Non è un segreto che il V6 non abbia mai suonato bene. Mentre sui v10 ricordo la prima volta che ho assistito a una gara di Formula 1, nel 1996 a Spa, con Michael Schumacher che passava dalla curva 1. Avevo 12 o 13 anni, e la mia gabbia toracica vibrava e mi ha conquistato… Era la cosa più incredibile che avessi mai provato o sentito prima, e nel corso degli anni abbiamo perso quella sensazione”.

Formula 1, ritorno ai V10? L’inglese si proietta al futuro: “Forse dovremmo concentrarci sui carburanti sostenibili”

Hamilton non appare però favorevole al ritorno dei V10: “Se siamo in grado di tornare a quei motori dal suono straordinario, nonché di raggiungere tutti gli obiettivi sostenibili, allora perché no? Ma forse dovremmo concentrarci sui carburanti sostenibili, che sarebbero migliori per il futuro”.