Sinner, bugie sulla sentenza: tennis mondiale sconvolto

Ancora il caso Sinner, anche discussioni sulla squalifica: tennis mondiale sconvolto dopo che la sentenza è stata cambiata

Sci, kart, bicicletta. Jannik Sinner ha messo in un cassetto la racchetta, almeno per il momento, e si sta godendo gli ultimi giorni di relax.

Ha trascorso un po’ di tempo con gli amici il numero 1 al mondo e lo ha fatto per staccare la spina e ricaricarsi in vista del ritorno all’attività. Il 13 aprile si avvicina e vedrà il campione italiano nuovamente racchetta in pugno per allenarsi ‘ufficialmente’. Poi toccherà al ritorno vero e proprio, con gli Internazionali di Roma che già pregustano l’entusiasmo per la presenza del fuoriclasse di San Candido.

Intanto però c’è ancora un terzo di squalifica da scontare e le solite polemiche con cui fare i conti. Questa volta però Sinner incassa le dichiarazioni a proprio favore di un collega che già in passato si era espresso con parole e pensieri di vicinanza. Si tratta di Chris Eubanks che al podcast di Andy Roddick, un altro che può essere inserito tra i pro-Sinner, ha attaccato duramente la PTPA, il sindacato dei tennisti fondato da Djokovic e protagonista di una denuncia contro tutte le istituzioni tennistiche che tira in ballo anche il caso Sinner.

Sinner, Eubanks contro la PTPA: “Scritte cose false”

Il tennista statunitense, attuale numero 117 al mondo, dimostra ancora una volta di aver approfondito la vicenda Sinner, cosa che a suo dire non ha fatto la PTPA.

Sul documento del sindacato, infatti, Eubanks dice chiaramente: “Ho dei problemi con le parole utilizzate per la rappresentazione sbagliata del caso Sinner, ma non mi ha sorpreso. Parlano di un’Itia molto severa e poi presentano il caso in un modo che non racconta in maniera adeguata il processo“.

In particolare il tennista spiega che “c’è un passaggio che diventa strano” e lo illustra: “Parlano di un’accettazione immediata della spiegazione di Sinner, ma non è vero. La spiegazione di Sinner è stata accettata immediatamente per eliminare la sospensione preventiva. Poi sono serviti 4-5 mesi per completare il processo. Rappresentano i fatti in modo sbagliato“.

Questa l’accusa di Eubanks verso la PTPA, tra l’altro lo statunitense non è il primo a puntare sulla discrepanza tra quanto denunciato dal sindacato dei giocatori e quanto accaduto – soprattutto per il caso Sinner – nella realtà. Il tennista statunitense è tornato quindi a sottolineare il suo parere sull’intera vicenda dopo che già in passato si era espresso con parole dello stesso tenore, sottolineando come per parlare del caso sarebbe stato utile leggere tutte le carte. Cosa che, evidentemente, qualcuno non ha fatto.